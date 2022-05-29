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2 часа назад

Московский зоопарк подготовил развлекательную программу ко Дню защиты детей

ТАССиещё 3

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Познавательные и спортивные мероприятия пройдут в Московском зоопарке в рамках Дня защиты детей 1 июня. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметят День защиты детей в Московском зоопарке
Фото: mos.rumos.ru

"Сделать подарок для больших панд, поучаствовать в эстафетах и викторинах и научиться правильно заботиться о животных приглашает Московский зоопарк. Специально ко Дню защиты детей для юных посетителей и их родителей там подготовили программу развлечений. В нее вошли разнообразные познавательные и спортивные мероприятия. Поучаствовать в них могут все посетители зоопарка, которые приобрели входной билет. Предварительная регистрация не требуется", - говорится в сообщении.

Празднование начнется 1 июня в 12:00 у вольера больших панд Жуи и Диндин, где юным посетителям зоопарка предложат ответить на вопросы викторины "Путешествие в Китай вместе с большой пандой". По окончании викторины они получат памятные сувениры. Также ребята смогут поучаствовать в лотерее, опустив листы со своими ответами на вопросы в специальный барабан. Розыгрыши будут проводить в 13:00, 14:00 и 15:00. Предусмотрены подарки, посвященные Китаю.

Кроме того, в 13:00 у вольера Жуи и Диндин начнется лекция о жизни больших панд для детей старше четырех лет, в конце которой пройдет творческое занятие по изготовлению специальных игрушек для панд. А в 14:00 посетителям предложат посмотреть, как кормят Жуи и Диндин. Помимо этого, у вольера с большими пандами с 12:00 до 16:00 можно будет поучаствовать в подвижных играх. Также на территории детского зоопарка с 13:00 до 14:00 пройдет концерт детских творческих коллективов.

День защиты детей - международный праздник, который отмечают ежегодно 1 июня. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением Международной демократической федерации женщин. Впервые праздник отметили в 1950 году. В Москве 1 июня традиционно проводят мероприятия для детей и родителей.

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