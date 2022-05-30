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3 часа назад

Как появился Кровавый водопад в Антарктиде

Мира Маркина

Этот водопад, затерявшийся во льдах Антарктиды, — место уникальное. Подобное зрелище невозможно встретить больше нигде на нашей планете. С тринадцатиметровой высоты спускается среди белоснежного льда поток воды кроваво-красного цвета. Как появился этот необычный водопад в Антарктиде, и почему его вода такого странного оттенка, читайте в материале «Рамблера».

Как появился Кровавый водопад в Антарктиде
Фото: National Science Foundation/Peter RejcekNational Science Foundation/Peter Rejcek

Обнаружил этот странный водопад в 1911 году австралийский исследователь Гриффит Тейлор. В честь него в итоге и был назван водопад, хотя более он известен просто как Кровавый водопад.

Исследователь был крайне удивлен, во-первых, тем фактом, что в Антарктиде в принципе есть водопад, а во-вторых, озадачился, по какой причине от такого странного оттенка. Тейлор предположил, что цвет воде придают какие-то микроскопические красные водоросли. Некоторое время так и было принято считать.

Однако позже предположение Тейлора было опровергнуто. На самом деле кроваво-красный цвет водопада имеет совсем другое происхождение. Химические исследования воды, проведенные сотрудниками Гарвардского университета, выявили, что красный оттенок — это результат сложной химической реакции, происходившей в леднике более миллиона лет. Соленая вода, столь долгое время пробывшая в толще льда без света и кислорода, при «встрече» с воздухом становится кроваво-красной. Происходит это из-за высокой концентрации железа, которое мгновенно окисляется.

Места,Гарвардский университет,
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