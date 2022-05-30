Как появился Кровавый водопад в Антарктиде

Этот водопад, затерявшийся во льдах Антарктиды, — место уникальное. Подобное зрелище невозможно встретить больше нигде на нашей планете. С тринадцатиметровой высоты спускается среди белоснежного льда поток воды кроваво-красного цвета. Как появился этот необычный водопад в Антарктиде, и почему его вода такого странного оттенка, читайте в материале «Рамблера».

Фото: National Science Foundation/Peter Rejcek National Science Foundation/Peter Rejcek

Обнаружил этот странный водопад в 1911 году австралийский исследователь Гриффит Тейлор. В честь него в итоге и был назван водопад, хотя более он известен просто как Кровавый водопад.

Исследователь был крайне удивлен, во-первых, тем фактом, что в Антарктиде в принципе есть водопад, а во-вторых, озадачился, по какой причине от такого странного оттенка. Тейлор предположил, что цвет воде придают какие-то микроскопические красные водоросли. Некоторое время так и было принято считать.