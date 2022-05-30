Части России предсказали скорое зарастание борщевиком

Европейская часть России может зарасти борщевиком в скором времени из-за изменения климата. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Сколковского института науки и технологий (Сколтех), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Специалисты рассмотрели шесть вариантов изменения климатических параметров, учитывая особенности почв, температуры, осадков и так далее, и пришли к выводу, что почти вся европейская территория страны, кроме севера, в ближайшие 30 лет окажется под риском распространения сорного ядовитого растения.

По предварительному прогнозу, борщевик займет новые территории при любом, как оптимистичном, так и пессимистичном, климатическом сценарии к 2040-2060 годам.

Ученые считают необходимым мониторинг за растением и последовательные меры по противодействию его распространения.