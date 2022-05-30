День Рождения группы «СерьГа» в «Главклубе»

2 июня на сцене «Главклуба» отметит свой день рождения группа, чей основной девиз по жизни – «для тех, у кого есть уши». Команда «СерьГа» во главе с неизменным фронтменом Сергеем Галаниным весело и душевно отпразднует 28 лет продуктивного и успешного пути самыми любимыми слушателями песнями и традиционно искренней атмосферой.

Буквально с первых концертов в 1994 году группа стала одной из самых любимых и востребованных среди поклонников качественной рок-музыки. И остается ею до сих пор. «Страна Чудес», «А что нам надо», «Спокойной ночи», «Дорога в ночь» - на сегодняшний день коллектив выпустил 15 альбомов и продолжает активно создавать честные и проникновенные песни.