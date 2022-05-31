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43 минуты назад

В Сочи откроют памятник Доктору Лизе

Газета.Ruиещё 1

1 июня центре Адлера на набережной реки Мзымта состоится торжественное открытие памятника Доктору Лизе (настоящее имя - Елизавета Глинка). Об этом сообщает издание "Кубанские новости".

В Сочи откроют памятник Доктору Лизе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бюст Елизаветы Глинки планируется расположить недалеко от мемориала погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В церемонии открытия примут участие родственники и коллеги Глинки, а также 19-летний Сергей Апресян, которого спасла врач.

После открытия памятника Доктору Лизе состоится закрытый показ документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного деятельности Глинки.

Доктор Лиза - врач-реаниматолог, которая первой получила государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности от Владимира Путина. Погибла в 2016 году в результате авиакрушения.

Места,Владимир Путин,
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