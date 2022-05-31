В Сочи откроют памятник Доктору Лизе

1 июня центре Адлера на набережной реки Мзымта состоится торжественное открытие памятника Доктору Лизе (настоящее имя - Елизавета Глинка). Об этом сообщает издание "Кубанские новости".

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Бюст Елизаветы Глинки планируется расположить недалеко от мемориала погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В церемонии открытия примут участие родственники и коллеги Глинки, а также 19-летний Сергей Апресян, которого спасла врач.

После открытия памятника Доктору Лизе состоится закрытый показ документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного деятельности Глинки.