В Сочи откроют памятник Доктору Лизе

1 июня центре Адлера на набережной реки Мзымта состоится торжественное открытие памятника Доктору Лизе (настоящее имя - Елизавета Глинка). Об этом сообщает издание "Кубанские новости".
Бюст Елизаветы Глинки планируется расположить недалеко от мемориала погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В церемонии открытия примут участие родственники и коллеги Глинки, а также 19-летний Сергей Апресян, которого спасла врач.
После открытия памятника Доктору Лизе состоится закрытый показ документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного деятельности Глинки.
Доктор Лиза - врач-реаниматолог, которая первой получила государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности от Владимира Путина. Погибла в 2016 году в результате авиакрушения.