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30 минут назад

На камни Стоунхенджа нанесли портреты Елизаветы II

Газета.Ru

На камни знаменитого памятника Стоунхендж в Великобритании спроецировали портреты королевы Елизаветы II к 70-летию ее пребывания на троне, сообщает English Heritage в соцсетях.

На камни Стоунхенджа нанесли портреты Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы объединили две британские иконы, чтобы отметить платиновый юбилей. Мы спроецировали восемь портретов королевы Елизаветы II на Стоунхендж. Каждый них относится к разным десятилетиям ее правления",

- пишет организация по сохранению исторической достопримечательности.

На знаменитом английском памятнике спроецировали фотографию с коронации Елизаветы II в 1953 году, снимок 1960-годов во время верховой езды и другие.

Елизавета II стала королевой 8 февраля 1953 года - ее правление началось сразу же после смерти ее отца, короля Георга VI.

Официальная коронация прошла 2 июня 1953 года.

Места,Елизавета II,
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