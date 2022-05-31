На камни Стоунхенджа нанесли портреты Елизаветы II

На камни знаменитого памятника Стоунхендж в Великобритании спроецировали портреты королевы Елизаветы II к 70-летию ее пребывания на троне, сообщает English Heritage в соцсетях.
"Мы объединили две британские иконы, чтобы отметить платиновый юбилей. Мы спроецировали восемь портретов королевы Елизаветы II на Стоунхендж. Каждый них относится к разным десятилетиям ее правления",
- пишет организация по сохранению исторической достопримечательности.
На знаменитом английском памятнике спроецировали фотографию с коронации Елизаветы II в 1953 году, снимок 1960-годов во время верховой езды и другие.
Елизавета II стала королевой 8 февраля 1953 года - ее правление началось сразу же после смерти ее отца, короля Георга VI.
Официальная коронация прошла 2 июня 1953 года.