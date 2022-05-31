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1 час назад

На Урале начался сезон серебристых облаков

Lenta.ru

Жители Урала заметили в небе над регионом редкое природное явление — светящиеся нити. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

На Урале начался сезон серебристых облаков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что серебристые облака называют самыми высокими в атмосфере Земли.

Сезон наблюдения за этим явлением на Урале открыли в Свердловской и Челябинской областях. В ночь на 31 мая над северным горизонтом появились светящиеся тонкие волокна, которые заметно отличались от обычной облачности. Информация об этом появилась в проекте «STARVISOR | Патруль ночного неба». Камеры зафиксировали явление в Ирбите. Прошедшей ночью серебристые волны в небе удалось зафиксировать также в Томской области.

Подобные облака формируются на высоте около 85 километров. Они заметны в глубоких сумерках, вскоре после заката или перед восходом.

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