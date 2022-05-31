В ММОМА пройдет выставка-дегустация рислинга

В конце июня кафе «Март» устроит самую необычную дегустацию лета — «Рислинг в музее», в рамках которой с 12.00 до 18.00 можно будет попробовать порядка 100 игристых и тихих рислингов из десятка стран мира. Круговая дегустация пройдет в музейном формате и будет напоминать посещение экспозиции с той лишь разницей, что «экспонаты» можно будет попробовать на вкус.
«Королю» белых вин — рислингу — в этом году исполнилось 587 лет. Появившись в Германии, этот сорт завоевал весь мир: сейчас его производят в Австрии, Франции, Италии, США, ЮАР, Австралии, России и других странах. На мероприятии свои рислинги представят виноторговые компании «Форт», «Винотерра», «Винтаж-М», «Браво Трейд», «ЮТА», Simple, Luding, MBG, AST, «Ладога», Marex, «Виником», LTF, Lion Wine.
Кроме того, на «Рислинге в музее» гости смогут посетить зону с российскими винодельнями-партнерами, которые представят свою линейку рислингов и не только, а также попробовать винные закуски.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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