В ММОМА пройдет выставка-дегустация рислинга

В конце июня кафе «Март» устроит самую необычную дегустацию лета — «Рислинг в музее», в рамках которой с 12.00 до 18.00 можно будет попробовать порядка 100 игристых и тихих рислингов из десятка стран мира. Круговая дегустация пройдет в музейном формате и будет напоминать посещение экспозиции с той лишь разницей, что «экспонаты» можно будет попробовать на вкус.

Фото: Афиша: Рестораны Афиша: Рестораны

«Королю» белых вин — рислингу — в этом году исполнилось 587 лет. Появившись в Германии, этот сорт завоевал весь мир: сейчас его производят в Австрии, Франции, Италии, США, ЮАР, Австралии, России и других странах. На мероприятии свои рислинги представят виноторговые компании «Форт», «Винотерра», «Винтаж-М», «Браво Трейд», «ЮТА», Simple, Luding, MBG, AST, «Ладога», Marex, «Виником», LTF, Lion Wine.

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Билет на постоянную экспозицию, где можно будет в свободном режиме самостоятельно продегустировать рислинги, представленные виноторговыми компаниями.

Часовую экскурсию-дегустацию, в рамках которой сомелье сам проведет небольшую группу по экспозиции, расскажет о стилистических особенностях рислингов, производимых в разных странах, а также предложит продегустировать рислинги в нужной последовательности. Туры будут организованы по следующим странам: Германия, Австрия — Италия — Франция, Россия, Новый Свет.

Медиаторский тур с лучшим сомелье России Владимиром Косенко, в рамках которого гость и его три друга, оплативших базовый билет, смогут познакомиться со стилистическим разнообразием рислингов из разных стран, прокачать дегустационные навыки и получить рислинг в подарок.

Слепую дегустацию с Владимиром Косенко, на которой можно будет не глядя научиться определять, из какой страны или даже региона находится рислинг в вашем бокале. Профессионалы и винные энтузиасты смогут выбрать одну опцию или сразу несколько:

Кроме того, на «Рислинге в музее» гости смогут посетить зону с российскими винодельнями-партнерами, которые представят свою линейку рислингов и не только, а также попробовать винные закуски.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.