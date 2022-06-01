Путешествие в сибирскую Швейцарию, где живет город-завод

Саяногорск – это еще совсем молодой город в Республике Хакасия, основанный 6 ноября 1975 года на месте существовавшего с начала XIX века села Означенное как город строителей и металлургов Саяногорского алюминиевого завода. В 2006 году рядом с САЗом за рекордно короткий срок, 24 месяца, построили еще один завод, Хакасский, образец современного алюминиевого производства в России, по которому теперь строят другие новые заводы и будут реконструировать давно работающие.

Фото: sibnovosti.ru sibnovosti.ru

С момента основания Саяногорск был и остается малым городом. Это понятие, малый город, в 90-е годы ХХ века стало символом упадка, безработицы, низкого уровня жизни, деградации социальной сферы и, в конечном итоге, бегства в большие города, сообщает «Комсомольская Правда».

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Экономисты посчитали, что сейчас в России около 3000 малых городов с населением свыше 40 млн человек. Огромный человеческий потенциал – и отсутствие работы. Огромные возможности для развития – и дотационные городские бюджеты. Что с ними делать? Как возможные варианты обсуждаются центры культуры, уникальных промыслов, туризма и т.д.

И на этом фоне – совершенно особая история Саяногорска, пример того, как сохранять и развивать небольшие города в провинции, вдали от крупных мегаполисов.

Ответ на вопрос, как живет этот город, корреспондент «Комсомолки», пыталась найти на месте. В необычайную для мая жару город будто вымер. Только в скверах играют дети, а за ними присматривают взрослые, спрятавшись в тени.

- А где люди? Почему улицы пустые?

- Выходные же! Люди на дачах, у нас тут каждый старается что-нибудь посадить, все растет, и абрикосы, и виноград.

- Рядом горы, озера, - много туристов, рыбаков.

Оказалось, есть, кроме природы, для отдыха трехэтажный физкультурно–оздоровительный комплекс, бассейн, два кинотеатра, Дворец культуры, библиотеки, музей, для детей – художественная и музыкальная школы, центр детского творчества. Все это либо новое, либо отремонтированное. И это благополучие, как ни странно, было заложено в те самые лихие 90-е, которые разрушили в нашей стране очень многое.

О малой родине и о том, когда не все равно

В 2000 году в Саяногорске появился еще один Почетный житель, Олег Владимирович Дерипаска. Хотя он жил и работал в этом городе всего три года, в 1994-1997, когда был генеральным директором Саянского алюминиевого завода. И это время во многом стало определяющим для Саяногорска, потому что случилось самое главное: удалось сохранить производство и создать главный приоритет настоящего и будущего – это люди.

«Появился тот человек, который смог установить здесь порядок во всех направлениях. Олег Владимирович Дерипаска всегда делал акцент именно на людей. И у нас даже девиз такой: «Самый ценный актив — это люди»,

— рассказал металлург Сергей Избицкий, герой фильма «Зажигать сердца» (2020), в котором жители города рассказывают о том, как изменилась их жизнь за последние 25 лет.

- Спасибо огромное Олегу Владимировичу, который не забывает наш городок, и постоянно помогает нам, - говорит руководитель городского отдела образования Саяногорска Владимир Скитович. – Я давно руковожу образованием города, и могу сказать, что несмотря на все экономические сложности, эта помощь не уменьшается.

Вот только несколько фактов:

- 2005 год - в Саяногорске построен ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс с множеством залов, и с тех пор РУСАЛ полностью содержит весь этот комплекс.

- 2008 год – открытие больницы и поликлиники, которых в городе до этого давно не строили! Зато был долгострой, брошенный и забытый. 340 млн рублей и 20 месяцев труда превратили кирпичный остов в современный медицинский комплекс.

- 2020 год – еще один долгострой на территории больницы всего за полгода стал Медицинским центром помощи и спасения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Тогда Олег Дерипаска приехал на открытие и сказал: «Здесь работают. Здесь живут наши близкие. И нам не все равно».

Прямая речь

Но лучше всего знают о жизни города и о своей жизни в городе сами саяногорцы. Их и послушаем.

- Я бы не хотела растить детей в мегаполисе, это лучше делать в маленьком городе, - уверена мама двоих детей Виктория, и объясняет, почему, - у нас есть абсолютно вся инфраструктура, которая нужна, и все это – рядом. Везде можно дойти пешком за 15-20 минут. При этом дети не отвлекаются на соблазны и развлечения большого города, а это большая экономия для родителей. Здесь есть все возможности для развития творческих людей, здесь чистый воздух и люди добрые. Ну или мне только такие и встречаются. В общем, вижу одни плюсы.

- Я родился в Саяногорске и только два года отсутствовал – служил в армии, - рассказывает директор по связям с общественностью и органами власти САЗа Евгений Молодняков. – Этот город 47 лет назад заложили лучшие строители страны. Когда я родился, это был молодой зеленый город. В 90-е все изменилось. Но благодаря заводу и Олегу Дерипаска город сохранился. Социальная направленность компании поддержала людей. Здесь прекрасная природа, не зря наши места называют маленькой Швейцарией. Но понятно, что для жизни важна не столько природа, сколько работа с достойной оплатой. И это тоже есть. Даже в непростые 2021 и 2022 годы заплату сотрудникам повышали три раза.

Еще одна важная для каждого тема – жилье. С 2000 года уже реализовано несколько жилищных программ. Новая программа начала действовать с начала 2020 года, условия очень привлекательные. Еще одно важнейшее требование времени – экологическая обстановка. Так вот, алюминиевые заводы построены в 15 километрах от Саяногорска (кстати, проезд сотрудников на работу – бесплатный), и технологии на них современные. И потому у нас чистый воздух.

- Первый раз приехал в Саяногорск в 1994 году посмотреть на Саяно-Шушенскую ГЭС. Увидел эти места и сказал себе, я здесь буду жить. Так и случилось, уже больше 20 лет я здесь, - рассказывает Дмитрий Кирбижеков, член рабочего совета Саяногорского алюминиевого завода – на заводе работают люди со всей республики. Здесь одно из мощнейших предприятий, привлекает достойной зарплатой и социальными гарантиями. Если убрать заводы, будет плохо. И очень важно, что есть достойные социальные объекты, досуг, хорошие дома. По инициативе Олега Владимировича здесь многое уже построено, а еще планируется бассейн,один есть - не хватает, до конца года появится Центр спортивных единоборств, тоже много желающих заниматься. Город меняется, люди это видят.

- Опросы проводятся, и становится понятно, что людям нужно. Тот же проект трех площадей – здесь проходят все наши праздники, здесь гуляют мамы с колясками, - вот и проголосовали, чтобы это место стало красивым и комфортным.

Саяногорцы любят свой город и активно участвуют в его озеленении и благоустройстве. Фото: Александра ПРЯТКИНА

- А мечта у вас и у горожан есть?

- Это набережная! Живем на Енисее-батюшке, а набережной в городе нет. Но есть для нее место, люди там отдыхают стихийно, мы там проводим День реки – это такой субботник по уборке берегов, который проходит в компании РУСАЛ в сентябре в один день по всей стране. В том, что набережная в Саяногорске появится, не сомневаюсь, но проект сложный, дорогостоящий, на него нужно время, чтобы получилось достойно. Мы надеемся на нашу компанию, потому что больше не на кого надеяться.

- А много в Саяногорске активных и инициативных людей? Для кого все это делается, - спрашивают у Оксаны Пугачевой, руководителя саяногорского филиала Центра социальных программ РУСАЛа.

- Много! У нас для них есть конкурс волонтерских проектов «Помогать просто» - грант до 100 тысяч рублей. И отдельный конкурс для наших корпоративных волонтеров «Вдохновляй и действуй». И саяногорцы предлагают проекты, выигрывают, реализуют.

Сказать, что в Саяногорске все идет как по маслу, а деньги сыплются с неба на любые прихоти горожан, нельзя. Но то, что город меняется к лучшему и это делается общими усилиями многих людей – очевидно. И проверить это может каждый житель России. Для этого надо приехать в Саяногорск и увидеть своими глазами природу сказочной красоты в сочетании с рукотворными объектами, вошедшими в историю мировой индустрии: мощными и современными Саяно-Шушенской ГЭС и построенными рядом с ней алюминиевыми заводами. И уже готов для вас сувенир, рулон фольги от местного завода САЯНАЛ, единственного производителя бытовой фольги в России.