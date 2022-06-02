Саудовская Аравия построит самые большие небоскребы

В Саудовской Аравии планируют построить город небоскребов под названием Neom, в котором будет лишь одна очень длинная улица «Линия». Согласно проекту город расположиться в безлюдной части страны. В нем вообще не будет дорог, и населенный пункт будет полагаться на сверхскоростную транспортную систему, которая будет базироваться под землей. Ожидается, что путь от одной крайней точки города до другой, займет не более 20 минут.
Что касается высотных зданий, то планируется построить два уникальных небоскреба, каждый из которых будет иметь высоту около 500 метров, но вместо того, чтобы конкурировать по высоте с другими зданиями, он будет превосходить их по ширине.