Саудовская Аравия построит самые большие небоскребы

В Саудовской Аравии планируют построить город небоскребов под названием Neom, в котором будет лишь одна очень длинная улица «Линия». Согласно проекту город расположиться в безлюдной части страны. В нем вообще не будет дорог, и населенный пункт будет полагаться на сверхскоростную транспортную систему, которая будет базироваться под землей. Ожидается, что путь от одной крайней точки города до другой, займет не более 20 минут.