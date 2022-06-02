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3 часа назад

Мадрид стал пивной столицей мира

Национальная Служба Новостей

Впервые в истории Мадрид стал пивной столицей мира, сообщает испанская газета ABC. Российские пивовары заявили о необходимости господдержки отрасли.

Какой город стал пивной столицей мира
Фото: nsn.fmnsn.fm

Как сообщает издание, это связано с тем, что именно в столице Испании прошли XXXVIII конгресс Европейской пивоваренной конвенции (European Brewery Convention, ЕВС), а также Форум пивоваров. Решение провести совместное мероприятие впервые за пределами Бельгии было принято в честь 100-летия Ассоциации пивоваров Испании.

«Проведение этих мероприятий является для нас не только предметом гордости, но и позволяет укреплять престиж Испании, как одного из основных производителей в Европе»,

— заявил генеральный директор Ассоциации Хакобо Олалла Мараньон.

Ранее управляющий партнер подмосковной пивоварни Rewort Brewery Роман Гущин заявил о росте цен на крафтовое пиво в России, сообщает RT.

Места,Роман Гущин,
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