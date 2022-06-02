Какой город стал пивной столицей мира

Впервые в истории Мадрид стал пивной столицей мира, сообщает испанская газета ABC. Российские пивовары заявили о необходимости господдержки отрасли.

Как сообщает издание, это связано с тем, что именно в столице Испании прошли XXXVIII конгресс Европейской пивоваренной конвенции (European Brewery Convention, ЕВС), а также Форум пивоваров. Решение провести совместное мероприятие впервые за пределами Бельгии было принято в честь 100-летия Ассоциации пивоваров Испании.