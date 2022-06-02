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3 часа назад

Музей истории Дальнего Востока получил архив с редкими снимками Пришвина

Lenta.ruиещё 1

Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева получил архив материалов, связанный с творчеством писателя Михаила Пришвина. Об этом сообщает ТАСС.

Музей получил архив с редкими снимками Пришвина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Все материалы передал музею член Русского географического общества, краевед и коллекционер Юрий Шпилев. Среди них есть книги, письма, документы и альбомы с фотографиями.

По словам Шпилева, особую ценность представляют редкие снимки, полученные из Дома-музея писателя в Дунино. Фотоальбом принадлежал экипажу контейнеровоза «Михаил Пришвин», работавшему в 1970-1990-е годы в Дальневосточном морском пароходстве.

«Этот год 150-летия Владимира Клавдиевича Арсеньева. В 2023 году будет отмечаться 150-летний юбилей Михаила Пришвина, писателя, чья судьба также неразрывно связана с Дальним Востоком»,

— рассказали в пресс-службе музея.

Ранее, в мае, житель села Покровка в Приморском крае обнаружил на вспаханном поле меч возрастом 1,5 тысячи лет. Оказалось, что это меч эпохи Троецарствия — периода трех государств, существовавших в Южной Маньчжурии и на Корейском полуострове с I века до нашей эры по VII век нашей эры.

Места,Владимир Арсеньев,Михаил Пришвин,ДВМП,Русское географическое общество,
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