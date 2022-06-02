Музей получил архив с редкими снимками Пришвина

Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева получил архив материалов, связанный с творчеством писателя Михаила Пришвина. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Все материалы передал музею член Русского географического общества, краевед и коллекционер Юрий Шпилев. Среди них есть книги, письма, документы и альбомы с фотографиями.

По словам Шпилева, особую ценность представляют редкие снимки, полученные из Дома-музея писателя в Дунино. Фотоальбом принадлежал экипажу контейнеровоза «Михаил Пришвин», работавшему в 1970-1990-е годы в Дальневосточном морском пароходстве.

«Этот год 150-летия Владимира Клавдиевича Арсеньева. В 2023 году будет отмечаться 150-летний юбилей Михаила Пришвина, писателя, чья судьба также неразрывно связана с Дальним Востоком»,

— рассказали в пресс-службе музея.