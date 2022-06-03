Валерий Сюткин и «Rock & Roll Band» 9 июня в «Главклубе»

Пожалуй, не существует на территории в шестую часть суши любителя музыки, который не смог бы продолжить строки из песен «Стильный оранжевый галстук», «Вася», «Как жаль», «Я то, что надо», «Дорога в облака», «Радио ночных дорог», «Семь тысяч над землей». С этими хитами всех времен ассоциируется именно его голос – обаятельный, мягкий и романтичный тембр Валерия Сюткина.