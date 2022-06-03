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44 минуты назад

Названы самые посещаемые национальные парки России

Lenta.ru

В Минприроды отметили рост посещаемости заповедных территорий — в прошлом году лидером стал национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае. Об этом пишет РИА Новости.

Названы самые посещаемые национальные парки России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В целом с 2020 по 2021 годы посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения выросла на 32 процента и составила 10,6 миллиона человек. По прогнозу, в 2022 году показатель превысит 12 миллионов»,

— рассказали в ведомстве.

Так, среди самых посещаемых нацпарков в 2021 году был назван Кавказский заповедник и нацпарк Сочинский на Кубани, «Красноярские Столбы» в Красноярском крае и «Куршская коса» в Калининградской области. Также в десятку вошли «Таганай» на Урале, «Плещеево озеро» в Ярославской области, «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарской республике и «Кивач» в Карелии.

«Сегодня на особо охраняемых природных территориях расположены 531 экологическая тропа, 733 маршрута, 319 смотровых площадок, 1570 туристических стоянок, 778 мест для отдыха, оборудовано 115 мест для скрытого наблюдения за дикими животными»,

— добавили в Минприроды.

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