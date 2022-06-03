Названы самые посещаемые национальные парки России

В Минприроды отметили рост посещаемости заповедных территорий — в прошлом году лидером стал национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае . Об этом пишет РИА Новости .

«В целом с 2020 по 2021 годы посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения выросла на 32 процента и составила 10,6 миллиона человек. По прогнозу, в 2022 году показатель превысит 12 миллионов»,

Так, среди самых посещаемых нацпарков в 2021 году был назван Кавказский заповедник и нацпарк Сочинский на Кубани, «Красноярские Столбы» в Красноярском крае и «Куршская коса» в Калининградской области. Также в десятку вошли «Таганай» на Урале, «Плещеево озеро» в Ярославской области, «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарской республике и «Кивач» в Карелии.