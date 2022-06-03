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53 минуты назад

Илон Маск откроет закусочную-автокинотеатр

Ferra.ru

Илон Маск раскрыл планы по созданию ночной закусочной Tesla, которая будет включать в себя кинотеатр с двумя большими экранами, места для сидения в помещении и на открытом воздухе, а также 28 зарядных станций, чтобы посетители могли подзаряжать свои автомобили во время отдыха.

Илон Маск откроет закусочную-автокинотеатр
Фото: ferra.comferra.com

Они также смогут расплачиваться криптовалютой Dogecoin, если предложения по строительству заведения на бульваре Санта-Моника в Голливуде получат зеленый свет.

Маск ранее заявлял, что вокруг зарядных станций могут появиться закусочные под брендом Tesla, впервые сообщив об этой идее в Твиттере в 2018 году, а в прошлом году подал заявку на три товарных знака, связанных с возможным вступлением в ресторанный бизнес.

Маск предполагает снос пиццерии Shakey's Pizza и строительство на ее месте новой двухэтажной закусочной.

Планируется, что кинотеатр будет показывать короткометражные фильмы продолжительностью около 30 минут, которые будут длиться столько же, сколько обычный обед или сеанс зарядки.

Места,Илон Маск,
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