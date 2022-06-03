Илон Маск откроет закусочную-автокинотеатр

Илон Маск раскрыл планы по созданию ночной закусочной Tesla, которая будет включать в себя кинотеатр с двумя большими экранами, места для сидения в помещении и на открытом воздухе, а также 28 зарядных станций, чтобы посетители могли подзаряжать свои автомобили во время отдыха.

Фото: ferra.com ferra.com

Они также смогут расплачиваться криптовалютой Dogecoin, если предложения по строительству заведения на бульваре Санта-Моника в Голливуде получат зеленый свет.

Маск ранее заявлял, что вокруг зарядных станций могут появиться закусочные под брендом Tesla, впервые сообщив об этой идее в Твиттере в 2018 году, а в прошлом году подал заявку на три товарных знака, связанных с возможным вступлением в ресторанный бизнес.

Маск предполагает снос пиццерии Shakey's Pizza и строительство на ее месте новой двухэтажной закусочной.