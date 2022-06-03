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2 часа назад

Где в Москве можно безопасно купаться летом

Gismeteoиещё 1

Управление Роспотребнадзора по Москве дало москвичам и гостям столицы рекомендации о выборе мест для купания, соответствующих всем санитарным нормам.

Где в Москве можно безопасно купаться летом
Фото: pexelspexels

По состоянию на 2 июня 2022 года в столице действует 10 зон отдыха, пригодных для купания:

— «Левобережье» (САО),

— «Путяевский пруд №1» (ВАО),

— «Озеро Белое» (ВАО),

— «Озеро Мещерское» (ЗАО),

— «Серебряный Бор -2» (СЗАО),

— «Серебряный Бор — 3» (СЗАО),

— «Тропарево» (ЮЗАО)

— «Большой городской пруд (ЗелАО),

— «Озеро Черное» (ЗелАО),

— «Школьное озеро» (ЗелАО).

При подготовке зон для летнего отдыха специалисты отбирают пробы воды и песка и проверяют их на соответствие нормам, оценивают наличие инфраструктуры (лежаки, раздевалки, мусорные контейнеры и т. п), санитарного состояния кафе и магазинов, находящихся на пляже, проводятся акарицидные и ларвицидные обработки.

На других городских пляжах можно будет отдыхать и принимать солнечные ванны, однако купаться запрещено — вода на объектах, не входящих в указанный список, не соответствует санитарным нормам.

Также специалисты дали рекомендации по выбору мест для купания отдыхающим в Северной столице.

Места,Роспотребнадзор,
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