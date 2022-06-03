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1 час назад

В Краснодаре откроется музей-квартира Людмилы Гурченко

Lenta.ru

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 8 июня откроется выставка Московского музея-квартиры Людмилы Гурченко. Об этом сообщает издание «Краснодарские известия».

В Краснодаре откроется музей-квартира Людмилы Гурченко
Фото: lenta.rulenta.ru

Экспозиция приурочена к 85-летию со дня рождения артистки. Посетители увидят коллекцию фарфора, зеленого уранового стекла, портреты с ее изображением. Супруг Гурченко Сергей Сепин предоставил для выставки предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, графику, сценические наряды, костюмы и аксессуары.

Экспозиция воспроизводит часть обстановки квартиры актрисы в Москве недалеко от Патриарших прудов, которую Гурченко обставила по своему вкусу. Посетить ее можно будет до 19 июня.

Места,Людмила Гурченко,
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