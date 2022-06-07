Названы самые посещаемые музеи России

Наиболее популярными среди российских музеев в 2021 году стали ГМЗ «Петергоф», музей-заповедник «Казанский кремль», а также музей-памятник «Исаакиевский собор». Об этом со ссылкой на издание The Art Newspaper сообщает «Интерфакс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, в Петергофе в прошлом году побывало 3,3 миллиона человек, тогда как красоту Казанского кремля и Исаакиевского собора успели оценить три и 2,6 миллиона человек соответственно.