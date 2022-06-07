Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
2 часа назад

Названы самые посещаемые музеи России

иещё 3

Наиболее популярными среди российских музеев в 2021 году стали ГМЗ «Петергоф», музей-заповедник «Казанский кремль», а также музей-памятник «Исаакиевский собор». Об этом со ссылкой на издание The Art Newspaper сообщает «Интерфакс».

Названы самые посещаемые музеи России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в Петергофе в прошлом году побывало 3,3 миллиона человек, тогда как красоту Казанского кремля и Исаакиевского собора успели оценить три и 2,6 миллиона человек соответственно.

Агентство указывает, что в пресс-службе волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва» заявили, что в 2021 году число посетителей комплекса составило два миллиона человек. Благодаря этому, музей-заповедник завоевал шестое место, обогнав Эрмитаж (1,6 млн человек) и Третьяковскую галерею (1,5 млн человек).

Места,Эрмитаж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители