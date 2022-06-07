На Марсе заметили каменные «башни»

Марсоход Curiosity прислал фотографии необычного геологического образования на Красной планете. Это каменные «башни», которые, по словам ученых, выглядят как «замерзшие потоки воды из невидимого кувшина в небе», сообщает Science Alert.

Фото: Мир24 Мир24

Башни возвышаются среди песка и валунов кратера Гейла – ударной впадины диаметром более 150 км. Ученые исследовали их и заключили, что они состоят из похожего на цемент вещества, которое в древности заполняло трещины в скальной породе. Со временем мягкая порода постепенно разрушилась, а потоки вещества остались на месте.

Известно, что похожие образования есть и на земле. Они известны как «худу». Это высокие и тонкие скальные шпили, образовавшиеся в результате эрозии. Худу обычно встречаются в сухих местах, таких как каньоны Юты или южной Сербии, и иногда могут достигать высоты десятиэтажных зданий.

Естественные структуры образованы слоями твердых пород, которые накапливаются в более мягких осадочных материалах. Неустойчивая часть породы разрушается от дождя, ветра или мороза, и со временем остается только образование, повторяющее форму разлома в коренном массиве.

Ученые отметили, что «башни» на Марсе достаточно прочны, чтобы выдержать сложные условия на поверхности Красной планеты. Они помогают лучше понять древнюю геологию Марса и оценить, мог ли он быть пригодным для развития жизни.