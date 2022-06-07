Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

На Марсе заметили каменные «башни»

Мир24

Марсоход Curiosity прислал фотографии необычного геологического образования на Красной планете. Это каменные «башни», которые, по словам ученых, выглядят как «замерзшие потоки воды из невидимого кувшина в небе», сообщает Science Alert.

На Марсе заметили каменные «башни»
Фото: Мир24Мир24

Башни возвышаются среди песка и валунов кратера Гейла – ударной впадины диаметром более 150 км. Ученые исследовали их и заключили, что они состоят из похожего на цемент вещества, которое в древности заполняло трещины в скальной породе. Со временем мягкая порода постепенно разрушилась, а потоки вещества остались на месте.

Известно, что похожие образования есть и на земле. Они известны как «худу». Это высокие и тонкие скальные шпили, образовавшиеся в результате эрозии. Худу обычно встречаются в сухих местах, таких как каньоны Юты или южной Сербии, и иногда могут достигать высоты десятиэтажных зданий.

Естественные структуры образованы слоями твердых пород, которые накапливаются в более мягких осадочных материалах. Неустойчивая часть породы разрушается от дождя, ветра или мороза, и со временем остается только образование, повторяющее форму разлома в коренном массиве.

Ученые отметили, что «башни» на Марсе достаточно прочны, чтобы выдержать сложные условия на поверхности Красной планеты. Они помогают лучше понять древнюю геологию Марса и оценить, мог ли он быть пригодным для развития жизни.

Ранее на Марсе заметили «отпечаток пальца». Это кратер, внутри которого расположены необычные светящиеся гребни.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители