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3 часа назад

Сатирическую комедию о превратностях дружбы покажут в рамках театрального онлайн-фестиваля

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В воскресенье, 12 июня, завершится международный театральный фестиваль Onlife IDEA Fest. В рамках закрытия будет показан спектакль «Друзья из шкафа» по пьесе современного французского драматурга Габора Рассова. Билет можно получить бесплатно на сайте фестиваля.

Сатиру о превратностях дружбы покажут в рамках онлайн-фестиваля
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Жак и Одиль, утомлённые семейной рутиной, решили завести друзей. Но где их взять? Пришлось идти на крайние меры! Наши герои купили парочку друзей на распродаже и поселили у себя в шкафу. Теперь клянуться, что лучше вложения не было в их жизни! Так ли это?

Сатирическая комедия о превратностях платной дружбы, людских слабостях и королеве любого общества — конкуренции.

Актёры: Ксения Кошелева, Александр Штепанов, Анна Королькова, Константин Кибардин. Режиссёр: Руслан Кутлыев

После окончания спектакля все зрители смогут принять участие в обсуждении спектакля, высказать свое мнение и задать вопросы актерам. Обсуждение проходит на специализированной онлайн-платформе.

«Cамое интересное – это дискуссия после спектакля, когда можно услышать мнение зрителей и самой поделиться чувствами. Вряд ли такое получится сделать в традиционным театре, а здесь нет никаких границ для обратной связи – высказывайся, обсуждай, обменивайся эмоциями», - считает одна из участниц обсуждения Валерия Ламзутова.

Напомним, что в рамках Onlife IDEA Fest уже было показано 10 спектаклей с участием актеров из многих стран: Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Израиль, Молдавия. В воскресенье спектакль идет вживую, а после постановки доступны для просмотра в записи.

Зарегистрироваться на показ онлайн-спектакля можно на сайте.

Места,Александр Штепанов,Габор Рассов,Руслан Кутлыев,Константин Кибардин,Анна Королькова,
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