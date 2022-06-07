Сатиру о превратностях дружбы покажут в рамках онлайн-фестиваля

В воскресенье, 12 июня, завершится международный театральный фестиваль Onlife IDEA Fest. В рамках закрытия будет показан спектакль «Друзья из шкафа» по пьесе современного французского драматурга Габора Рассова. Билет можно получить бесплатно на сайте фестиваля.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Жак и Одиль, утомлённые семейной рутиной, решили завести друзей. Но где их взять? Пришлось идти на крайние меры! Наши герои купили парочку друзей на распродаже и поселили у себя в шкафу. Теперь клянуться, что лучше вложения не было в их жизни! Так ли это?

Сатирическая комедия о превратностях платной дружбы, людских слабостях и королеве любого общества — конкуренции.

После окончания спектакля все зрители смогут принять участие в обсуждении спектакля, высказать свое мнение и задать вопросы актерам. Обсуждение проходит на специализированной онлайн-платформе.

«Cамое интересное – это дискуссия после спектакля, когда можно услышать мнение зрителей и самой поделиться чувствами. Вряд ли такое получится сделать в традиционным театре, а здесь нет никаких границ для обратной связи – высказывайся, обсуждай, обменивайся эмоциями», - считает одна из участниц обсуждения Валерия Ламзутова.

Напомним, что в рамках Onlife IDEA Fest уже было показано 10 спектаклей с участием актеров из многих стран: Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Израиль, Молдавия. В воскресенье спектакль идет вживую, а после постановки доступны для просмотра в записи.