Российский бизнесмен купил квартиру-родину хитов Высоцкого

Бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Гавриловский купил квартиру в Москве, где написал и исполнил свои первые хиты советский поэт и музыкант Владимир Высоцкий. Недвижимость, где родились знаменитые композиции, россиянин планирует сдавать в аренду посуточно, пишет «Екатеринбург онлайн».

Жилье площадью 75 квадратных метров расположено на четвертом этаже по адресу Большой Каретный переулок, 15. Квартира, купленная Гавриловским, ранее принадлежала другу Высоцкого, режиссеру Левону Кочаряну — именно он записал на магнитофон первые песни знаменитого артиста. По словам бизнесмена, в квартире много раз останавливался Юрий Гагарин, который также дружил с Кочаряном.

Двумя этажами ниже жил сам Владимир Высоцкий вместе со своей семьей. Новый владелец не стал разглашать сумму сделки, однако отметил, что объект над бывшей квартирой артиста стоил дороже, чем в среднем по району, из-за его исторического прошлого.

Гавриловский рассказал, что будет сдавать квартиру за 20 тысяч рублей в сутки. Он отметил, что в квартире смогут разместиться четыре человека. Мужчина убежден, что проживание в его квартире обойдется гораздо выгоднее, чем в двух самых дешевых номерах в гостиницах «Националь» и «Украина».