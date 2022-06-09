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1 час назад

Полная раскопка стены крепости Нарын-Кала в Дербенте займет несколько лет

ТАССиещё 1

Раскопка части стены древней крепости Нарын-Кала, которая позволит увидеть ее в полную высоту, завершится в течение трех-четырех лет. Работы будут проводить каждый год в археологический сезон, сообщил ТАСС главный архитектор города Дербент Иса Магомедов.

Археологи намерены раскопать стены крепости Нарын-Кала
Фото: ТАССТАСС

"У нас уже начались работы определенные. И каждый год будет работать в археологический сезон, будет работать археологическая группа. Можно будет каждый год приходить и видеть, насколько они продвигаются в этом процессе. Предварительно около трех-четырех лет в сезон будут работать",

– сказал он.

Магомедов отметил, что археологические раскопки стены уже ведутся. "На сегодняшний день уже самый высокий участок стены находится в парке им. Низами Гянджеви, и там уже на несколько метров он ниже, чем был", – добавил он.

Дербент – один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент – второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.

Места,Низами Гянджеви,ЮНЕСКО,
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