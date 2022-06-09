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1 час назад

В Кении слониха родила сразу двух слонят

Газета.Ru

В Национальном парке Абердаре в Кении слониха родила двойню. Об этом сообщает East African.

В Кении слониха родила сразу двух слонят
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В Кенийском управлении по охране природы сообщили, что как мать, так и ее новорожденные детеныши здоровы, а также отметили необычайную редкость такого явления. Вероятность рождения двойни у слонов гораздо меньше 1%.

При этом, даже если такие случаи и происходят, то часто либо у матери, либо у детенышей обнаруживаются тяжелые проблемы со здоровьем, ведущие к смерти. Именно поэтому, рождение здоровой двойни в Национальном парке Абердаре - уникальный случай.

"Слоны являются ключевыми видами, играющими важную роль в поддержании биоразнообразия экосистем", - отметили в ведомстве.

На данный момент в Кении живет более 35000 африканских слонов.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, как слоны оплакивают умерших.

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