В Кении слониха родила сразу двух слонят

В Национальном парке Абердаре в Кении слониха родила двойню. Об этом сообщает East African.
В Кенийском управлении по охране природы сообщили, что как мать, так и ее новорожденные детеныши здоровы, а также отметили необычайную редкость такого явления. Вероятность рождения двойни у слонов гораздо меньше 1%.
При этом, даже если такие случаи и происходят, то часто либо у матери, либо у детенышей обнаруживаются тяжелые проблемы со здоровьем, ведущие к смерти. Именно поэтому, рождение здоровой двойни в Национальном парке Абердаре - уникальный случай.
"Слоны являются ключевыми видами, играющими важную роль в поддержании биоразнообразия экосистем", - отметили в ведомстве.
На данный момент в Кении живет более 35000 африканских слонов.
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