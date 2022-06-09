MUSE в исполнении оркестра: день рождения Мэттью Беллами

В честь дня рождения Мэттью Беллами струнный оркестр Hard Rock Orchestra даст мощный концерт шедевров знаменитых британцев Muse - от дебютного «Showbiz» и прорывного «Absolution» до триумфального «Drones» и свежайших песен с будущей пластинки «Will of the People».

Трогательная мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей не оставят равнодушными всех пришедших 10 июня в Главclub. Вас ждут не только любимые хиты Muse, но и грандиозное световое и видеошоу. В 2015 году RockestraLive получили личное одобрение Мэттью Беллами, и теперь настал черед их нового сайд-проекта - Hard Rock Orchestra.