На ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий по России «Подорожник»

С 11 по 13 июня на территории ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий по России — «Подорожник», организованный по инициативе Мэрии Москвы в рамках цикла фестивалей «Московские сезоны». Посетители смогут ознакомиться не только с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России, но и увидеть те, что не попадают в традиционные туристические буклеты.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

На первом фестивале будут представлены 5 направлений для путешествий: Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный Федеральный Округ. Для этого на территории ВДНХ построят 5 шатровых зон, где пройдут интерактивные встречи с известными путешественниками по России, которые расскажут о малоизвестных туристических направлениях и лайфхаках для туристов; показы художественных и документальных фильмов о регионах. Также в шатрах будут установлены информационные стойки, разработанные совместно с туристическим сервисом RUSSPASS, с картой маршрута и основными точками-остановками. Каждая остановка отмечена QR-кодом, считав который гости фестиваля смогут изучить подробную информацию о регионе и его достопримечательностях.

Также гостей фестиваля ждут музыкальные выступления, а для посетителей с детьми предусмотрена обширная семейная программа и комфортные зоны отдыха.

«География России обширна и уникальна. Путешествовать по нашей стране можно бесконечно долго и не увидеть даже половины того, что по-настоящему заслуживает внимания. С каждым годом все больше россиян выбирают отдых внутри страны и открывают для себя страну по-новому. Предлагаем москвичам и гостям столицы сделать фестиваль “Подорожник” первым пунктом остановки в своем большом путешествии по России», — отметили в Оргкомитете Фестиваля.

Знакомство с каждым из туристических направлений в рамках Фестиваля будет проходить в следующих форматах:

«Календарь Путешественника»;

«Культура» (кино, музыка, театр);

«Кухня» (национальные блюда со всей России, кулинарные мастер-классы);

«Природа» (каждая шатровая зона будет иметь индивидуальную ландшафтную зону, высадят цветы и растения, характерные для каждого региона);

«Интерактивные встречи и мастер-классы»;

«Зона семейного и детского отдыха».

Пресс-служба

В лекционных шатрах-глэмпах будут организованы кинопоказы, а возле павильона №57 расположится зона кулинарных мастер-классов, где можно будет узнать о главных гастрономических достопримечательностях регионов. Шеф-повара, хранители кулинарных традиций народов России, проведут открытые уроки кулинарного искусства и дегустации, познакомят гостей со вкусом уникальных продуктов. Ключевой темой площадки кулинарных мастер-классов станут уникальные региональные продукты и блюда «с историей», дикоросы, северные деликатесы, а также традиции гостеприимства и праздничного застолья народов России.

«Пробовать блюда и продукты в местах, где они добываются, произрастают, производятся, знакомиться через еду с культурой и историей места, общаться с людьми-наследниками кулинарных традиций народов России – это обязательный опыт, который должен получить каждый, кто путешествует по родной стране. За три дня Фестиваля жители и гости столицы узнают, что обязательно нужно попробовать во время запланированных ими путешествий этим летом», – комментирует предстоящее событие автор и руководитель «Гастрономической карты России» Екатерина Шаповалова.

Посетители фестиваля смогут узнать про города для путешествий и построить маршруты по центральной России, в Санкт-Петербург и Карелию, на Юг нашей страны и даже на Дальний Восток. Перейдя по специальному QR-коду можно будет подробно изучить понравившееся направление и спланировать путешествие.

Пресс-служба

Кроме того, в дни проведения фестиваля на ВДНХ будет работать поп-ап инфоцентр #МОСКВА. Посетители смогут получить информацию о достопримечательностях Москвы, взять бесплатные информационные брошюры и карты, познакомиться с функционалом и возможностями RUSSPASS. Консультанты инфоцентра — опытные экскурсоводы — расскажут, как спланировать персональный маршрут, что посмотреть в городе именно сейчас и какие мероприятия можно посетить в ближайшее время. Здесь также можно зарядить гаджеты и воспользоваться WI-FI. В этом же шатре пройдет интерактивная викторина, подготовленная RUSSPASS: каждый желающий сможет открыть для путешествий регионы Центрального федерального округа, проверить свои знания и узнать интересные факты про регионы, а также вдохновиться на поездку.

В рамках театральной программы дважды в день посетители смогут присоединиться к большому шествию-путешествию — по Главной аллее пройдет волна яркого карнавала в сопровождении гигантских арт-обьектов и незаменимых в путешествии атрибутов — кораблей, самолётов, воздушных шаров, велосипедов. В грандиозном шествии примут участие гимнасты, акробаты, духовые оркестры. Art Circus Group представят на фестивале цирковые мастерские, а также два больших цирковых спектакля — «Небожители» и «Антикварный цирк».

На музыкальной сцене в течение трех фестивальных дней выступят более 20 артистов и коллективов. В первый «фолк-день» 11 июня зрителей ждет выступление групп «Тесто», «Ходила изба», «Маримба Плюс», «Вилы», Государственного Народного хора им. Пятницкого. 12 июня станет «рок-днем»: на сцену фестиваля поднимутся 25/17, «Калинов мост», Гарик Сукачев и другие. В заключительный день зрители увидят выступления Cheese People, Линды, Натан, Клавы Кока.

Центральный шатер «Едем к соседям» расскажет посетителям Фестиваля об аутентичности регионов, соседствующих со столицей в Центральном федеральном округе. Уникальное культурное и историческое наследие, сохранные природные ландшафты, традиционные народные ремесла и гастрономия объединятся с современными возможностями для путешествий. В шатре «Едем к соседям» посетителей ждет насыщенная программа: лекции, встречи с экспертами путешествий, туристические маршруты Центральной России и интерактивное путешествие, соединяющее Москву с 17 регионами округа.

Кульминацией фестиваля станет аудио-визуальное шоу. Ежевечерние видео-проекции на павильон «Космос» будут посвящены народным орнаментам регионов-участников. В День России, 12 июня, всех посетителей после завершения музыкальной программы ждет грандиозный праздничный салют.