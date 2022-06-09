В McDonald’s признались, что еще не придумали новое название

Сеть ресторанов бывшего McDonald's еще не придумала новое название, сообщает NEWS.ru.
Первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня В пресс-службе компании подтвердили, что на новом логотипе две жёлтые палочки действительно символизируют картошку-фри, а желто-оранжевый круг — бургер.
«Да, расшифровка правильная, названия пока нет»,
— подчеркнули в пресс-службе.
Ранее McDonald's направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности еще три заявки на регистрацию возможных названий: «Это он», «Точно он» и «Компас».