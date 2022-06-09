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3 часа назад

В McDonald’s признались, что ещё не придумали новое название

Национальная Служба Новостей

Сеть ресторанов бывшего McDonald's еще не придумала новое название, сообщает NEWS.ru.

В McDonald’s признались, что еще не придумали новое название
Фото: nsn.fmnsn.fm

Первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня В пресс-службе компании подтвердили, что на новом логотипе две жёлтые палочки действительно символизируют картошку-фри, а желто-оранжевый круг — бургер.

«Да, расшифровка правильная, названия пока нет»,

— подчеркнули в пресс-службе.

Ранее McDonald's направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности еще три заявки на регистрацию возможных названий: «Это он», «Точно он» и «Компас».

Места,Роспатент,
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