Названо самое необычное место для свадеб в Москве

В День России три пары молодоженов поженились на станции метро «Маяковская» — самой необычной выездной локации для заключения брака в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Комплекс соцразвития Москвы Комплекс соцразвития Москвы

Станция метро «Маяковская» — это наша самая необычная выездная локация для заключения брака. Торжественные церемонии проходят в ночное время с двух до четырех часов и требуют особой подготовки документов и оформления площадки. Поэтому для бракосочетаний в метро на 2022 год мы выбрали самые популярные даты для молодоженов. В летнем свадебном сезоне первые торжественные церемонии на «Маяковской» прошли в День России.

По ее словам, для молодоженов в метро ставят свадебные арки и проводят торжественные фотосессии. Каждая пара, поженившаяся на «Маяковской», получает подарок.

Ракова уточнила, что площадка настолько популярна у молодоженов, что все места на регистрацию брака заняты до ноября. Подать заявление для заключения брака в метро можно лично во Дворце бракосочетания №1.

Помимо «Маяковской» для молодоженов доступна подача заявлений на Северный речной вокзал. Первые торжественные церемонии бракосочетания на этой локации прошли 4 июня и будут проходить почти каждую субботу с июня по сентябрь.

Госпошлина для регистрации на выездных локациях остается прежней — 350 рублей , а при подаче заявления онлайн — 245 рублей.

В пресс-службе комплекса социального развития отмечают, что выездная регистрация брака пользуется большой популярностью среди молодоженов, особенно в свадебный сезон. В июле на выездных локациях занято уже около 94 процентов от общего количества доступных дат на июль. Самые востребованные площадки, такие как башни «Москвы-Сити» и особняк Спиридонова, заняты до конца свадебного сезона.