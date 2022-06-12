Москвичам назвали место запуска салюта в День России

Место запуска салюта в День России москвичам назвали на официальном сайте мэра столицы.

Фото: Мослента Мослента

Празднование завершится в Москве фейерверком. Его запустят в 22:00 только на ВДНХ.

Сообщается, что в течение дня более 4,4 тысячи сотрудников московских служб и ведомств будут следить за порядком на городских мероприятиях. Попасть на них люди смогут через контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.