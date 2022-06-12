Парк "Зарядье" станет центральной площадкой Недели моды

В парке коллекции представят порядка 120 дизайнеров, которых отобрал экспертный совет.
Остальные участники покажут свои работы на других площадках, например, на ВДНХ или Тверской площади. В рамках Московской недели моды пройдут не только показы, но и запланирована деловая программа, воркшопы, паблик-токи и мастер-классы. Также состоятся выступления артистов и увлекательные экскурсии.
Московская неделя моды, которая состоится с 20 по 26 июня, объединит экспертов и игроков фешен-рынка, заинтересованных в продвижении своей продукции и поиске новых клиентов. Представить коллекции смогут дизайнеры и бренды со всей страны.
Оргкомитет мероприятия проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов, сообщила пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы. Заявки поступили из 79 городов России.
"Российские дизайнеры проявили большой интерес к Московской неделе моды — оргкомитет проработал почти 900 поступивших заявок. По итогам рассмотрения представителей фешен-индустрии пригласили презентовать свои бренды на разных городских площадках. Только в “Зарядье” запланировано около 70 показов", — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.