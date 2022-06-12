Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Парк "Зарядье" станет центральной площадкой Недели моды с 20 по 26 июня

Ревизор.ru

В парке коллекции представят порядка 120 дизайнеров, которых отобрал экспертный совет.

Парк "Зарядье" станет центральной площадкой Недели моды
Фото: ревизорревизор

Остальные участники покажут свои работы на других площадках, например, на ВДНХ или Тверской площади. В рамках Московской недели моды пройдут не только показы, но и запланирована деловая программа, воркшопы, паблик-токи и мастер-классы. Также состоятся выступления артистов и увлекательные экскурсии.

Московская неделя моды, которая состоится с 20 по 26 июня, объединит экспертов и игроков фешен-рынка, заинтересованных в продвижении своей продукции и поиске новых клиентов. Представить коллекции смогут дизайнеры и бренды со всей страны.

Оргкомитет мероприятия проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов, сообщила пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы. Заявки поступили из 79 городов России.

"Российские дизайнеры проявили большой интерес к Московской неделе моды — оргкомитет проработал почти 900 поступивших заявок. По итогам рассмотрения представителей фешен-индустрии пригласили презентовать свои бренды на разных городских площадках. Только в “Зарядье” запланировано около 70 показов", — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Места,Наталья Сергунина,ВДНХ,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители