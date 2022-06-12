Парк "Зарядье" станет центральной площадкой Недели моды

В парке коллекции представят порядка 120 дизайнеров, которых отобрал экспертный совет.

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Остальные участники покажут свои работы на других площадках, например, на ВДНХ или Тверской площади. В рамках Московской недели моды пройдут не только показы, но и запланирована деловая программа, воркшопы, паблик-токи и мастер-классы. Также состоятся выступления артистов и увлекательные экскурсии.

Московская неделя моды, которая состоится с 20 по 26 июня, объединит экспертов и игроков фешен-рынка, заинтересованных в продвижении своей продукции и поиске новых клиентов. Представить коллекции смогут дизайнеры и бренды со всей страны.

Оргкомитет мероприятия проработал почти 900 заявок дизайнеров и брендов, сообщила пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы. Заявки поступили из 79 городов России.