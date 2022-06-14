Санкт-Петербург назван самым шумным городом России. Шум может не только вызывать дискомфорт, но и пагубно сказываться на физическом состоянии.
«Шумовое загрязнение очень вредно и влияет как на физическое здоровье человека, так и на психическую сферу»,
– сообщила изданию «Абзац» психотерапевт Ольга Коротина.
Стоит отметить, что в тройку лидеров по шуму вошли также Республика Коми и Ульяновская область. Кроме этого, громкими названы Алтайский край, Севастополь, Тыва, Липецкая и Тюменская области, а также Татарстан и Свердловская область.
На громкость влияет общественный транспорт, а также магазины и точки общественного питания.
Ольга Коротина заявляет, что у людей, часто пребывающих в шумном месте, наблюдает ухудшение памяти, внимательности, а также стрессы. Кроме этого, у них растет давление и могут случаться психозы, отмечает Коротина.