Лето в городе: 4 идеи для нескучных выходных в Москве

Пришло долгожданное лето, но вы не на море, а в городе? Это не повод расстраиваться, а отличная возможность порадовать себя новыми впечатлениями и обогатиться полезными знаниями. Делимся подборкой интересных премьер, событий и активностей в летней Москве.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Театр

Видео дня

Театр им. Пушкина приглашает зрителей на прощальный показ спектакля «Дом, который построил Свифт» в рамках закрытия театрального сезона. В основе постановки ― пьеса Григория Горина, которую называют «путешествием по нашим душам». Спектакль, основанный на биографии известного сатирика Джонатана Свифта, позволяет совершить путешествие в мир фантазий знаменитого писателя. Разбираясь в тонкостях переплетений его иллюзий и реальности, зрители смогут отвлечься от забот и найти ответы на свои волнующие вопросы.

Когда: 20 июня в 19:00

Где: Тверской бульвар, д. 23

Музыка

Вдохновляющее путешествие в романтичный Париж предлагает совершить оранжерея на ВДНХ. Зрителей ждет уникальный визуально-музыкальный опыт с самым необычным оркестром в России Imperialis Orchestra: виртуозное исполнение нежных, дерзких, любимых французских мелодий в антураже растений и уникальной архитектуры. Программа «Deja-vu» ― это хиты французского шансона и новинки музыкальной индустрии, волнующий саксофон и головокружительные силуэты будто виднеющейся на горизонте La tour Eiffel.

Когда: 25 июня в 17:00

Где: проспект Мира, д. 119

Выставка

Шедевры мирового искусства этим летом близки как никогда. Благодаря уникальному проекту VR-Gallery можно не только в мельчайших подробностях увидеть знаменитые полотна великих мастеров, но и пройтись по залам крупнейших музеев и галерей. VR-путешествия в мир искусства ― это новый формат изучения арт-объектов и активного взаимодействия с ними. Искусство вокруг нас или мы в нем? Посетив столь необычную выставку, вам будет что ответить на этот вопрос.

Когда: ежедневно в июне с 12:00 до 21:00

Где: Пушкарев переулок, д. 5

Кино

Первый месяц лета завершается яркой кинопремьерой: 30 июня в широкий прокат выходит трагикомедия «Главная роль» с оскароносной Пенелопой Крус и неподражаемым Антонио Бандерасом. Картина об изнанке шоу-бизнеса, тщеславии и муках творчества была представлена на Венецианском кинофестивале и получила высокие оценки критиков и прессы. Зрителей ждет остроумная сатира о звездах со звездами, погружающая в увлекательный процесс кинопроизводства, полного интриг и казусов.

Когда: с 30 июня