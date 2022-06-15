Сколько может стоить Байкал

Байкал, самое древнее и глубокое озеро планеты. В нем находится примерно пятая часть мировых запасов поверхностной пресной воды. В условиях нехватки пресной воды на планете Байкал может стать одним из основных источников ее восполнения, а также главным экономическим ресурсом России.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Вода всему голова

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ЮНЕСКО прогнозирует, что менее чем через десятилетие человечество столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов, который может достигнуть 40 процентов. Значительно усугубляет ситуацию глобальная пандемия COVID-19, которая лишь ускоряет этот негативный процесс. Россия в этом плане находится в выигрышном положении, так как занимает одну из лидирующих позиций в мировом рейтинге по объему фондов живительной влаги. Ее главный пресноводный актив – озеро Байкал площадью 31 722 кв. км и объемом 23 615 куб. км воды.

Сотрудники Русского географического общества во главе с докторантом СПбГУ Леонидом Колотило попытались дать ответ на вопрос, сколько может стоить озеро Байкал. За основу подсчета, производимого с помощью математического моделирования, была взята минимальная стоимость литровой бутылки питьевой воды. Итоги подсчета ученые озвучили в Белокурихе в ходе международной конференции по формированию туристского продукта курортных территорий. Цифра впечатлила всех – семь квадриллионов рублей или 226,5 трлн американских долларов!

Специалисты также определили сколько байкальской воды приходится на одного россиянина, взяв за основу расчётов железнодорожную цистерну – ее объём, как правило, колеблется в пределах от 15 до 20 куб. м. Получилось порядка 3 000 цистерн на каждого жителя страны. Если предположить, что на Земле исчезнет вся пресная вода за исключением байкальской, то этого количества хватит, чтобы обеспечивать каждого жителя Земли двумя литрами воды в день в течение пяти тысяч лет!

Попытки выразить значимость Байкала в цифрах предпринимаются уже не в первый раз. Еще в конце 1990-х годов академик РАН Григорий Галазий, специалист в области экологии, лимнологии и геоботаники, многие десятилетия посвятивший изучению Байкала, мысленно «заморозил» озеро и распилил его на кубики со стороной грани в один километр. Затем ученый виртуально проложил из этих кубиков дорожку от Северного Полюса к Южному, после чего в запасе у него осталось еще 3 600 «льдинок». Леонид Колотило, продолжая умозрительный эксперимент Галазия, рассказывает: если котловину Байкала опустошить, то впадающие в нее реки заполнят ее только через 400 лет. По словам ученого, это лишний раз свидетельствует о грандиозности озера.

Учитывая, что Байкал находится в месте разлома, который в отдаленном будущем расколет Евразию на две неравные части, он сейсмически нестабилен. По подсчетам ученых, скорость движения берегов озера составляет около 2 сантиметров в год, при этом раздвигаются не только берега, но и увеличивается глубина водоема. По этой причине каждый год объем воды в Байкале становится больше примерно на 650 миллионов тонн.

Объясняя, почему нужно переводить в цифры воды Байкала, Колотило говорит, что все должно иметь свою цену:

«Ведь каким-то образом люди умудряются найти денежный эквивалент картинам Ван Гога или Венере Милосской или могут огласить стоимость российской выставки в Париже (2011 год)».

Расчёты российских ученых могут стать актуальными в контексте исследований ООН, согласно которым уже через 15 лет примерно 700 миллионов жителей нашей планеты, в первую очередь население целого ряда африканских стран, а также Индии, окажутся без источников пресной воды. Байкал в итоге и станет тем золотым фондом планеты, где будут сосредоточены основные запасы живительной влаги.

Будем продавать

На совещании с руководителями оборонной промышленности и бизнесменами Владимир Путин поднял вопрос о поставках населению питьевой воды, отметив, что без этого не может быть никаких разговоров о здоровье нации. Президент обратил внимание на то, что миллионы наших граждан сегодня получают питьевую воду ненадлежащего качества и крайне важно изменить эту ситуацию, подключив технологии, которые имеются в оборонно-промышленном комплексе.

Особое внимание властей, разумеется, сосредоточено на Байкале – не только как на самом большом резервуаре пресной воды в России, но и источнике Н₂О, имеющем высокое качество и превосходные вкусовые свойства. В настоящее время несколько компаний ведут производство бутилированной воды, добытой из глубинных слоев Байкала. Задачи государства не только увеличить мощности этих компаний, но и сохранить уникальную экосистему чистейшего озера на планете.

Существует мнение, что серьезный урон Байкалу может нанести хозяйственная деятельность Китая. Появилась даже информация, что китайцы собираются прокладывать трубопровод, по которому байкальская вода прямиком будет снабжать засушливые районы севера Китая. Впервые она появилась в британской газете The Guardian, которая сообщила, что власти китайского города Ланьчжоу (северная провинция Ганьсу) рассматривают возможность постройки трубопровода для поставки воды из российского озера Байкал.

Затем эту информацию стали тиражировать некоторые российские СМИ. Однако Министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов проинформировал общественность, что никаких официальных сведений по этому поводу нет. Более того, из Китая никто не обращался к российской стороне по вопросу строительства трубопровода в КНР, и такие перспективы весьма туманны, добавил министр. На данный момент у российских властей в приоритете снабжение байкальской водой граждан своей страны.

Еще в 2011 году российский предприниматель Олег Дерипаска предложил создать на месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, расположенного в городе Байкальске, Международный центр водных ресурсов. На площади в 10 гектаров планируется построить завод по выпуску бутилированной воды. В планах предприятия выпуск воды в объемах не менее 1 млрд литров в год. Рядом с заводом разместится благоустроенный парк, научно-исследовательские лаборатории, образовательные площадки и музей. Предполагается, что этот проект станет двигателем социально-экономического развития региона.

Власти рассматривают перспективу продажи байкальской воды и за рубеж. Это чрезвычайно выгодный проект: ведь рыночная стоимость литра глубинной питьевой байкальской воды превышает цену одного литра бензина почти в два раза, при том, что затраты на производство такой воды несравнимы со средствами, которые нужно вкладывать в производство сырой нефти. Самое главное, что водный ресурс Байкала в отличие от нефти или газа возобновляемый вот уже на протяжении двадцати с лишним миллионов лет. По словам академика РАН Михаила Грачева, при грамотной организации продажи байкальской воды российская казна может ежегодно пополняться на триллионы рублей.

На другой уровень

Байкал открывает перед нашей страной поистине грандиозные перспективы. Регион обладает неисчерпаемым потенциалом природных и экономических ресурсов. Питьевая вода это лишь часть богатств, которые таит в себе байкальский край. Байкал — это еще более 50 видов промысловых рыб: омуль, осетр, сиг, хариус, ленок, сазан, налим, таймень. На территории водосборного бассейна Байкала обнаружено свыше 200 месторождений полезных ископаемых, среди которых топливно-энергетические ресурсы, цветные и редкие металлы, цементное и строительное сырье. Общая площадь байкальских лесов оценивается в 45 млн. га, что составляет 6,3% общероссийских и 1,2% общемировых запасов древесины.

Огромный потенциал имеет туристическая отрасль байкальского региона. Правительство рассматривает планы постепенного отказа от устаревших форм хозяйствования и низкокачественных услуг, предоставляемых местными жителями, в пользу высококачественных сервисов, продуктов и технологий, которыми располагает мировой туристический рынок. Если до 2000-х годов основным доходообразующим источником Байкала было рыболовство, то после запрета на вылов рыбы в промышленных масштабах его место постепенно стал занимать туризм.

Региональные власти намерены серьезно модернизировать туристическую сферу Байкала. В частности, в одном только Байкальске планируется создание около 10 тысяч рабочих мест, что позволит через 20 лет довести туристический поток до 1,2 млн человек в год (Сейчас Байкальск принимает около 180 тыс. туристов в год). Рядом с намеченным к строительству Международным центром водных ресурсов должен появиться Международный центр экологического туризма, кроме того, здесь же построят 16 км новых горнолыжных трасс и три подъемника.