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3 часа назад

Российские ученые открыли 18 новых озер у станции «Русская» в Антарктиде

Мир24

Восемнадцать ранее не исследованных озер в районе антарктической станции «Русская» обнаружили специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), говорится в сообщении пресс-службы НИИ.

Ученые открыли новые озера в Антарктиде
Фото: Eli Duke/FlickrEli Duke/Flickr

Отмечается, что исследования проводились в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) совместно с Институтом озероведения РАН и Институтом эпидемиологии и микробиологии РАН.

Площадь открытых озер – до 8,5 тысячи квадратных метров. Те, что расположены выше 85 метров над уровнем моря, – пресные, а ниже – соленые. При этом большая часть озер промерзла насквозь, но в некоторых их них под толстым слоем льда находилась вода.

Полярники намерены исследовать обитающие в водоемах организмы, для того чтобы понять эволюцию природных условий одного из самых малоизученных районов континента.

Станция Русская – единственная на участке берега длиной 3,5 тысячи километров между Антарктическим полуостровом и американской станцией Мак-Мердо. Данный участок считается одним из самых плохо изученных на побережье тихоокеанского сектора Антарктиды. Там находится очаг самого низкого на планете атмосферного давления, который определяет специфические суровые погодные условия. В районе Русской с высокой скоростью дуют ветра, треть года она превышает 30 метров в секунду. Максимальный порыв ветра был зафиксирован 36 лет назад – 75 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что группа новозеландских ученых обнаружила в Антарктиде скрытую экосистему, которая существует на глубине 500 метров подо льдом.

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