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1 час назад

Дом участницы «Гражданской обороны» захотели превратить в музей

Lenta.ru

Дом участницы советской панк-группы «Гражданская оборона» Янки Дягилевой в Новосибирске захотели превратить в музей. Соответствующие переговоры с нынешними собственниками здания ведет мэрия города, сообщает «Тайга.инфо».

Дом участницы «Гражданской обороны» превратят в музей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Деревянный дом музыкантки находится на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской. Отмечается, что реконструкция за счет бюджета не планируется.

«У нас много копий сломано вокруг этого объекта. Мы законсервировали его»,

— заявил мэр города Анатолий Локоть. Он добавил, что восстановление здания возможно только в случае желания инвесторов.

В апреле 2018 года объект получил статус выявленного культурного наследия, что спасло его от сноса. Сейчас постройка находится в аварийном состоянии. Как отметила вице-мэр Анна Терешкова, открытие в доме музея — компромисс, который поможет сохранить здание.

В январе в музей решили превратить также трехкомнатную квартиру лидера «Гражданской обороны» Егора Летова в Омске. Предполагается, что объект начнет работать к 2024 году. Брат музыканта Сергей Летов согласился безвозмездно передать объект активистам, чтобы увековечить память Егора.

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