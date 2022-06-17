Россияне потратили миллиарды долларов на жилье в Дубае

С января по май 2022 года россияне потратили около 12 миллиардов долларов на жилье в Дубае (ОАЭ). О спросе граждан России на недвижимость в этом зарубежном городе рассказали аналитики портала Emirates.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, спрос россиян на покупку жилья в ОАЭ в мае 2022 года вырос на 9,21 процента по сравнению с апрелем. При этом относительно аналогичного периода годом ранее, число запросов увеличилось на 320,15 процента. Кроме того, значительный рост числа обращений россиян зафиксировали по итогам первых пяти месяцев 2022 года — с января по май их стало больше на 250,49 процента по сравнению с таким же периодом в 2021-м.