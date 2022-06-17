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3 часа назад

Россияне потратили миллиарды долларов на жилье в Дубае

С января по май 2022 года россияне потратили около 12 миллиардов долларов на жилье в Дубае (ОАЭ). О спросе граждан России на недвижимость в этом зарубежном городе рассказали аналитики портала Emirates.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне потратили миллиарды долларов на жилье в Дубае

По словам специалистов, спрос россиян на покупку жилья в ОАЭ в мае 2022 года вырос на 9,21 процента по сравнению с апрелем. При этом относительно аналогичного периода годом ранее, число запросов увеличилось на 320,15 процента. Кроме того, значительный рост числа обращений россиян зафиксировали по итогам первых пяти месяцев 2022 года — с января по май их стало больше на 250,49 процента по сравнению с таким же периодом в 2021-м.

«Россияне занимают уверенное седьмое место по количеству сделок с недвижимостью в ОАЭ среди всех других иностранных покупателей. Основной покупательский спрос со стороны наших соотечественников сосредоточен на объектах элитного сегмента. Этот тренд с началом специальной военной операции только вырос, и все доступные средства состоятельные россияне начали переводить в ОАЭ», — пояснил представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев.

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