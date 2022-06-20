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1 час назад

На российском острове нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

Lenta.ruиещё 3

Студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет. Об этом сообщил РИА Новости представитель Приморского океанариума.

На российском острове нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По его словам, сейчас находку доставили в российский океанариум. Кости находятся в технических помещениях, где с фрагментами останков производят манипуляции для дальнейшей работы, — порода хрупкая, поэтому пока посетителям ее не показывают.

Кроме того, сейчас ведутся переговоры со специалистами по древним рептилиям, чтобы они приехали во Владивосток для изучения находки. «Это уже третья находка ихтиозавра на острове Русском», — отметили в океанариуме.

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