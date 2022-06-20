На российском острове нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

Студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет. Об этом сообщил РИА Новости представитель Приморского океанариума.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По его словам, сейчас находку доставили в российский океанариум. Кости находятся в технических помещениях, где с фрагментами останков производят манипуляции для дальнейшей работы, — порода хрупкая, поэтому пока посетителям ее не показывают.