Какие тайны хранит село Аскулы

Село Аскулы находится в центре Самарской Луки, в пяти километрах к западу от Соснового Солонца. Основано оно было в первой половине семнадцатого века. Земля здесь плодородная, и когда-то село процветало. Теперь здесь живут, главным образом, дачники, приезжающие сюда летом. Между тем, до сих пор не поистерлись ниточки, связывающие этот уголок Самарской Луки с прошлым.

Фото: СОВА СОВА

На Большой Дороге

Видео дня

Краеведы часто называют Аскулы самым мистическим уголком Самарской Луки. По местным легендам, путники здесь, возле Тайдаковского оврага, нередко пропадали. Люди, склонные к суевериям, говорили: «Не и иначе, как шишиги защекотали…» Шишиг в народе представляли так: огромного роста лохматые женщины, чей вид и голос устрашал путников.

По одной из версий, само название села говорит о нем, как о заколдованном месте: происходит оно от арабских слов «ас» («раб») и «куле» («наказывать»). Не знаю как для пеших путешественников, но для водителей дорога на Аскулы – действительно, сплошное наказание. Вся в колдобинах и ухабах.

Как рассказала методист информационного центра Сосново-Солонецкого лесничества при национальном парке «Самарская Лука» Елена Давкаева, в селе частично сохранилась дорога, по которой раньше проходил Оренбургский почтовый тракт. Это был и торговый путь, связывавший Москву с Сибирью, и этап, по которому вели каторжников. Улица в Аскулах, по которой шел тракт, так и называлась, - Большая Дорога.

По одним данным, село было основано звенигородским Савво-Сторожевским монастырём. По другим – чувашскими переселенцами. К началу восемнадцатого века Аскулы стали поселением ясачных (государственных) крестьян.

С 1768 года здешние земли принадлежали фаворитам императрицы Екатерины II - братьям Орловым. Спустя без малого сто лет волость перешла Наталье Орловой - Давыдовой, которая вышла замуж за князя Долгорукого. По ее желанию, в селе построили деревянный храм с престолом в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1928 году эту церковь постигла судьба многих других российских храмов – ее снесли.

В позапрошлом веке здешние жители, помимо земледелия, занимались переработкой зерна, торговлей, извозом, лесными промыслами. Аскулы были известны как крупный центр пчеловодства. Здесь действовала артель по изготовлению домашней мебели, саней, колес, рыдванов. Многие жители занимались плетением лаптей. В селе было три ветряные мельницы, котельная Была здесь и пристань. Летом множество людей со всех жигулевских сел по Волге и по старинному Оренбургскому тракту прибывали на ярмарку, о которой было известно во всем крае. Привозили рыбу, пиво, глиняную посуду, мёд, пшеницу, овощи, арбузы, грибы, ягоды. Бойкая торговля шумела несколько дней. Люди не только покупали и продавали товары. Они пели, плясали под гармонь. Здесь же, на базарной площади, проходили сходы, где решались важные вопросы сельской жизни.

На Троицкую неделю праздновали проводы весны. Прямо на улицах накрывали столы, сообща готовили угощенье. Повсюду слышались песни, переливы гармони. Посиделки продолжались до самого утра...

К началу двадцатого века Аскулы стали волостным центром с населением более двух тысяч человек. Первая и вторая мировые войны, унесшие жизни многих мобилизованных крестьян, голод в Поволжье, пожары, социальные катаклизмы в стране – все это привело к тому, что когда-то крепкое село ныне стало призраком. Изб мало, и тех половина пустует. Меж домами – пустыри, заросшие травами и репейником в человеческий рост.

Издавна эти края славились своими родниками с целебной водой. В тридцатые годы прошлого века здесь даже хотели построить санаторий и водолечебницу. Но потом пришла война, и стало не до этого.

У святого источника

Одним из тех людей, которые попытались возродить село уже в недавнее время, был иеромонах отец Иов (Богданов), который приехал сюда из Федоровки. В прошлом он был строителем.

- Я его хорошо помню, - рассказывает Елена Давкаева. – Это был добрейшей души человек. Приезжали к нему люди не только из нашей области, но и из других краев из Оренбурга, с Севера. Всех гостей он угощал родниковой водой из колодца, который сам вырыл. Вода здесь обладает удивительными свойствами. Она не протухает, сколько бы ни стояла. А когда ее кипятишь, накипи совсем не остается.

Засушливым летом 2010 года отец Иов с двумя внуками-подростками вручную выкопал в своем дворе полноводный колодец глубиной 15 метров и вывел шланг от него за ворота. Этой водой могли пользоваться все жители села.

Самое приметное здание в Аскулах, краснокирпичная церковь во имя архистратига Божиего Михаила, построена трудами иеромонаха Иова, его сына Виктора и двух внуков. Прихожане помогали, как могли. Отец Иов вел здесь службы, встречал паломников.

Теперь здесь настоятелем иерей отец Александр Колесов. На службы он приезжает из Жигулевска. По сложившейся традиции, каждый год, в день празднования явления Казанской иконы Божией Матери, проходит крестный ход православных паломников из села Сосновый Солонец в Аскулы. А перед этим верующие собираются в храме в честь Димитрия Солунского в Сосновом Солонце, чтобы почтить старинный иконописный образ Казанской Божией Матери, который там хранится. Эта святыня была найдена в конце XVIII века в Аскулах. Сейчас на этом месте бьет святой источник, который был также восстановлен трудами отца Иова. Вниз, в овражек, к источнику ведет длинная деревянная лестница. А наверху отец Иов поставил часовенку, в которой хранится несколько икон. Она открыта для всех желающих.

Похоронен отец Иов в Аскулах. Рядом покоится его супруга, матушка Ефросинья.

В прошлом году, говорит Елена Давкаева, в село приехал монах, который выкупил дом отца Иова. И собирается открыть там паломнический центр.

Судьба «чукавого» человека

Еще одно примечательное здание находится на улице, где раньше проходил старинный тракт. Этот кирпичный двухэтажный дом, являющийся памятником архитектуры регионального значения, когда-то принадлежал купцу второй гильдии, владельцу паровой мельницы Чукину. На первом этаже здания раньше размещался магазин купца, на втором он жил сам вместе с сестрой. Сохранился и деревянный пристрой к зданию, где, видимо, находился склад припасов.

Здание уже давно стоит бесхозным. Одно время в нем пытались обустроить магазин, но не случилось. Теперь здесь вокруг заросли бурьяна. Внутри – горы строительного мусора. Зайти сюда еще можно, но это уже небезопасно. Балки внутри дома сгнили и вот-вот обрушатся. Раньше можно было подняться на второй этаж, а сейчас лестница разрушена. Но на потолке каким-то чудом сохранились фрагменты лепнины.

Как рассказала Елена Давкаева, Чукин – ненастоящая фамилия купца, владевшего зданием. На самом деле, звали его Андреем Михайловичем Кривовым. «Чукавым», по Далю, в старину называли сметливого, догадливого человека. Таким и был купец, получивший это псевдоним. Большое состояние он заработал смекалкой и трудом. Принадлежавшие Чукину склады стояли вдоль Базарной площади. Купец был человеком работящим и бережливым. Вставал затемно, часа в три утра. Летом босиком ходил – берег обувь. Но жадным не был: товары зачастую продавал в кредит. Часто крестьяне долг не отдавали – нечем было, а он прощал.

В селе Чукина уважали. И дом его помогали возводить всем миром, построив для этого неподалеку небольшой кирпичный завод. Теперь на месте этого заводика – сплошные заросли. Но память о нем в народе сохранилась. До сих пор иногда говорят: «На кирпичном заводике ягоды собирал».

На одном из кирпичей в кладке дома было обнаружено клеймо – К. С. Как предполагают краеведы, в нем зашифрованы фамилии хозяина дома – Кривова и его торгового партнера, зажиточного крестьянина Александра Сергеевича Самойлова, который, скорее всего, был совладельцем кирпичного завода.

Самого купца в начале тридцатых раскулачили. Говорят, что в последние годы он жил в Казахстане, в ссылке. Там и умер. В селе его больше не видели.