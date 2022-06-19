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2 часа назад

Отель изо льда: где переночевать на ледяных глыбах

Катерина Саломе

Первый в мире ледяной отель появился в 1989 году в деревне Юккасъярви в Швеции. С тех пор каждую зиму «Icehotel» возводят заново изо льда реки Турне-Эльв, вода которой славится своей кристальной чистотой. Подробнее о необычной гостинице и ее особенностях читайте в материале «Рамблера».

Отель изо льда: где переночевать на ледяных глыбах
Фото: IcehotelIcehotel

Для постояльцев отеля предусмотрены различные развлечения. Так, гости могут попариться в финской сауне и в дровяной бане на русский манер. Также можно воспользоваться услугами гида, который проведет мини-экскурсию по отелю, ведь все номера в ледяном отеле оформлены в самых разных темах.

Icehotel

Вся мебель в номерах хоть и сделана изо льда, но над ее созданием работают ведущие дизайнеры. Но как ночевать там, где всегда холодно? Сохранить тепло гостям удается благодаря термомешкам, термобелью и шапкам. Кроме того, кровати в комнатах застелены натуральными оленьими шкурами. Примечательно, что несмотря на погодные условия, в номерах гостиницы не бывает холоднее минус семи градусов.

Для тех, кто не готов так рисковать, специально созданы комнаты с деревянной мебелью вместо ледяной. Во всех номерах, вне зависимости от категории, имеется бесплатный Wi-Fi. Также в проживание включен завтрак, в который помимо блюд национальной местной кухни обязательно входит горячий брусничный сок.

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