Отель изо льда: где переночевать на ледяных глыбах

Первый в мире ледяной отель появился в 1989 году в деревне Юккасъярви в Швеции. С тех пор каждую зиму «Icehotel» возводят заново изо льда реки Турне-Эльв, вода которой славится своей кристальной чистотой. Подробнее о необычной гостинице и ее особенностях читайте в материале «Рамблера».

Фото: Icehotel Icehotel

Для постояльцев отеля предусмотрены различные развлечения. Так, гости могут попариться в финской сауне и в дровяной бане на русский манер. Также можно воспользоваться услугами гида, который проведет мини-экскурсию по отелю, ведь все номера в ледяном отеле оформлены в самых разных темах.

Icehotel

Вся мебель в номерах хоть и сделана изо льда, но над ее созданием работают ведущие дизайнеры. Но как ночевать там, где всегда холодно? Сохранить тепло гостям удается благодаря термомешкам, термобелью и шапкам. Кроме того, кровати в комнатах застелены натуральными оленьими шкурами. Примечательно, что несмотря на погодные условия, в номерах гостиницы не бывает холоднее минус семи градусов.