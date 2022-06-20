В подмосковных Мытищах обнаружили заброшенную дачу Сталина

«Заброшенная усадьба Липки-Алексеевское в Мытищах в народе больше известна как дача Сталина. Именно в бывшем имении Алексеевых 1907 года постройки, в уединенном и близком от Москвы месте, в 1930-х разместилась летняя резиденция Сталина. Главный дом был сильно перестроен, расширили хозяйственный двор, за прудом разбили фруктовый сад и огород», — написал он.