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2 часа назад

В подмосковных Мытищах обнаружили заброшенную дачу Сталина

Мослента

Об обнаруженной им заброшенной даче руководителя СССР Иосифа Сталина рассказал в группе «Типичные Мытищи» во «ВКонтакте» один из ее пользователей. По данным автора, сейчас территория и само здание заброшены. И несмотря на охрану, мародеры продолжают вытаскивать оттуда вещи и мебель.

В подмосковных Мытищах обнаружили заброшенную дачу Сталина
Фото: МослентаМослента

«Заброшенная усадьба Липки-Алексеевское в Мытищах в народе больше известна как дача Сталина. Именно в бывшем имении Алексеевых 1907 года постройки, в уединенном и близком от Москвы месте, в 1930-х разместилась летняя резиденция Сталина. Главный дом был сильно перестроен, расширили хозяйственный двор, за прудом разбили фруктовый сад и огород», — написал он.

По его словам, после смерти генерального секретаря в загородном доме отдыхали высокопоставленные советские чиновники, а после резиденцию переделали в санаторий для детей с онкологическими заболеваниями.

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