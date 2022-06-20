Почему бесследно пропадают люди в Долине Безголовых

Живописная, изрезанная каньонами местность на северо-западе Канады обрела славу одной из самых загадочных аномалий Земли. Что происходит в долине, расположенной в Национальном парке Наханни, и почему она до сих пор наводит ужас на местных жителей, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Дурная слава за труднопроходимыми местами вдоль реки Саут-Наханни тянется еще со времен золотой лихорадки. В конце ХIХ века среди старателей распространился слух, что в некой долине можно найти килограммы чистейшего золота, а в начале ХХ века канадские газеты рассказали трагичную историю шестерых несчастных, которые в 1898 году отправились в долину за драгоценным металлом и не вернулись. Их обезглавленные скелеты, лежащие в неестественных позах, позже обнаружила полиция. Однако на этом ужасы не закончились: в 1905 году в долину отправились братья МакЛауды. Им хотелось развеять мифы о долине, а заодно добыть золота. В компанию братьев напросился молодой продавец Роберт Вир. Через некоторое время безголовые останки всех троих нашли охотники. Вещи и оружие жертв никто не тронул: также, как и в предыдущем случае.

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С тех пор то и дело всплывали новые истории об обезглавленных телах, которые находили охотники или полицейские. Начиная с 1960-х исчезнувших стали искать с помощью вертолетов и самолетов. В итоге за изучение аномалий долины взялись специалисты: в 1962 году в Долину Безголовых снарядили первый отряд на поиски исчезнувших людей, который возглавил профессор Блейк Маккензи. Правда, группу постигла та же участь, что и других путешественников. Еще одна жуткая история связана с командой Хенка Мортимера, которая в 1978 году отправилась в долину, чтобы разоблачить мистических убийц. С собой они захватили рации, чтобы общаться с коллегами из лагеря, разбитого неподалеку от загадочной местности. Как раз по этой рации ученые услышали странные слова кричащих людей Мортимера, мол, из «скалы выходит пустота». Отправившийся на помощь военный вертолет никого не обнаружил.

Legion-media

Позже пропало еще несколько отрядов смельчаков, отважившихся сунуться в Долину Безголовых. Последняя серьезная экспедиция к бурной реке Саут-Наханни отправилась в 1997 году. Участников оснастили современными средствами связи и разной другой аппаратурой. Последнее сообщение, которое они передали по рации, было о том, что на них надвигается плотный туман. Больше ни их, ни техники никто не видел.

Что же происходит в Долине Безголовых?

По сей день официальной версии не существует. Одно время ответственным за череду смертей было принято считать снежного человека – Сасквоча. Правда, Йети не может жить вечно, а ведь первые трагичные случаи задокументированы еще в конце XIX века. Некоторые подозревали в убийствах банду, которая охотилась на добычу золотоискателей. Правда, эта версия считается маловероятной, потому что преступников рано или поздно могли бы обнаружить. Эти же не оставляли никаких следов и не забирали вещи жертв. Еще одна версия гласит о том, что в долине проживает некое неизвестное дикое племя, которое недоброжелательно относится к тем, кто покушается на золото. Это племя убивает всех золотоискателей и любителей легкой наживы особым способом, ритуально отсекая голову.