Куда пропали воробьи из Москвы

Самые внимательные жители столицы заметили, что как будто бы на улицах стало тише. А причиной тому отсутствие привычного чириканья воробьев, которые могут быть достаточно громкими и навязчивыми. Как же это произошло, разбирался "Рамблер".

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Действительно в Москве стало существенно меньше воробьев. Это связано с тем, что в городе серьезно сократилась кормовая база для птиц. Газоны регулярно подвергаются стрижке, червяки, жуки исчезают, а злаковые травы просто не усевают созреть. В результате воробья нечем кормить потомство и они вынуждены мигрировать в менее благоустроенные места, где можно свить гнездо, высидеть птенцов и прокормить и до того момента, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы кормить себя самостоятельно.

Еще одна причина — современная застройка. Если в старых домах воробьи легко находили места, где можно вить гнезда, то в новых домах таких возможностей мало.

Но не стоит думать, что воробьи вымерли, они просто переехали туда, где им комфортно. В ближайшем Подмосковье летают такие же стаи воробьев, которые по-прежнему производят много шума и будят местных жителей своим настойчивым чириканьем.