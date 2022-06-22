Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
3 часа назад

В Москве нашли столетнюю скульптуру «мужчины со смартфоном»

Мослента

Столетнюю скульптуру «мужчины со смартфоном» нашли в Москве в Крестьянском сквере возле станции метро «Пролетарская», сообщает Telegram-канал «Москва. Было — стало».

Найдена столетняя скульптура «мужчины со смартфоном»
Фото: МослентаМослента

«Скульптура "Одинокий мужчина заказывает еду через приложение". Шутка, конечно. Этой фигуре через два с небольшим года исполнится 100 лет»,

— написал автор поста.

Он рассказал, что памятник работы скульптора Николай Андреев расположен у входа в сквер на Крестьянской заставе. И в 2025 году он отметит вековой юбилей. У статуи два названия — «Рабочий» и «Изобретатель».

«Поэтому в руках деталь и такая почтительная задумчивость. Сейчас в такой позе разве что залипают в смартфоне»,

— прокомментировал фото юзер.

Ранее в Москве установили памятник знаменитому детскому писателю. Бронзовую четырехметровую скульптуру установили на самой маленькой площади столицы — Лялиной, в одном квартале от которой некогда жил поэт Самуил Маршак.

Места,Николай Андреев,Самуил Маршак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители