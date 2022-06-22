Найдена столетняя скульптура «мужчины со смартфоном»

Столетнюю скульптуру «мужчины со смартфоном» нашли в Москве в Крестьянском сквере возле станции метро «Пролетарская», сообщает Telegram-канал «Москва. Было — стало».

«Скульптура "Одинокий мужчина заказывает еду через приложение". Шутка, конечно. Этой фигуре через два с небольшим года исполнится 100 лет»,

Он рассказал, что памятник работы скульптора Николай Андреев расположен у входа в сквер на Крестьянской заставе. И в 2025 году он отметит вековой юбилей. У статуи два названия — «Рабочий» и «Изобретатель».