Археологи нашли затерянный древний город в Албании

Археологи из Варшавского университета обнаружили в Албании возле города Шкодера древний город эллинистического периода, который может оказаться затерянной иллирийской Бассанией, пропавшей два тысячелетия назад. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Nauka w Polsce.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Бассания — город, основанный иллирийцами — народом, населявшим в древности северо-запад Балканского полуострова и перешедшим под власть римлян в результате иллирийских войн. Ранее предполагалось, что этот город располагался недалеко от нынешней деревни Педханэ в округе Лежа или деревни Бушат в округе Шкодер. Римский историк Ливий (59 г. до н.э. - 17 г. н.э.) описывал Бассанию в контексте сражений римской армии с последним царем иллирийцев Гентиосом.

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Раскопки начались здесь в 2018 году, когда исследователи из Варшавского университета обнаружили циклопические оборонительные стены и две каменные постройки, считавшиеся прежде естественными скальными образованиями, на холме недалеко от Шкодера. Все это оказалось на самом деле сторожевыми сооружениями и двумя бастионами. Поселение располагалось между двумя важнейшими древними центрами на территории бывшей Иллирии (ныне Албании) — иллирийской столицей Шкодером и греческим городом Лиссос.

В рамках нового проекта Исследовательского центра Юго-Восточной Европы археологи провели геофизические измерения на изучаемом холме, оценив размеры поселения, — его площадь составила около 20 га. Были проведены также раскопки двух больших зданий — одно размером 240 м2, другое — 70 м2, — относящихся к эллинистическому периоду. Найденные фрагменты глиняной посуды позволили установить, что это место было впервые заселено еще в 2000 г. до н.э., в то время как черепки амфор, привезенных из Италии, датируются III-II веками до н.э.