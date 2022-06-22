Названа дата возобновления раскопок на Рюриковом городище

Раскопки на Рюриковом городище в Новгородской области возобновятся в июле. Такую дату назвала руководитель работ, доктор наук Наталья Хвощинская, передает «Интерфакс».

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По словам специалиста, сроки начала работ сдвинулись из-за высокого уровня воды в реке Волхов и Сиверсовом канале, на берегах которых находится городище.

В прошлом году археологи нашли на этом месте древнюю крепость варягов. Как следует из летописи, она была заложена в 858-862 годах, что совпадает с условной датой основания Великого Новгорода.