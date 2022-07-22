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1 час назад

Номер люкс вместо камеры: за что наградили вора

Катя Кобышева

За все время существования в отеле The Roosevelt New Orleans происходило всякое, и кражами вряд ли кого-то можно удивить. Тем более что отельные воришки часто остаются безнаказанными. Но что бы вор еще и получил награду — такое случается редко. "Рамблер" рассказывает, как это произошло.

Номер люкс вместо камеры: за что наградили вора
Фото: The Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria HotelThe Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria Hotel

В марте 2019 года The Roosevelt New Orleans отмечал сразу два события: открытие бассейна с душем, баром и кухней на крыше и 125-летие со дня основания.

The Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria Hotel

К знаменательной дате управляющие отелем решили провести конкурс среди бывших постояльцев на самую возмутительную кражу, которую они осмелились совершить. За время конкурса вернуть украденные в отеле вещи решились 70 человек, а победителем стал Ли Гульельмо, который вернул антикварный кофейник.

За такой благородный жест (хотя благородный ли?) вороватый гость получил поистине королевский подарок. Его поселили в президентском люксе, в котором он мог жить целую неделю, каждый день ему готовили роскошные ужины, а также предложили спа-процедуры стоимостью 15 тысяч долларов. Еще одно подтверждение, что добро побеждает зло.

Более чем за 125-летнюю историю отель менял название. Сначала он носил имя своего основателя и первого владельца, немецкого эмигранта Грюневальда, затем его навали в честь президента Рузвельта, потом он входил в сеть Hilton. А в 2005 году отель серьезно пострадал от урагана Катрина, его попытались восстановить, но средств не хватило, и в итоге его снова продали. Новые владельцы вложились в ремонт, вернули прежнее название и открыли отель для новых гостей в 2009 году.

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