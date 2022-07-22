Номер люкс вместо камеры: за что наградили вора

За все время существования в отеле The Roosevelt New Orleans происходило всякое, и кражами вряд ли кого-то можно удивить. Тем более что отельные воришки часто остаются безнаказанными. Но что бы вор еще и получил награду — такое случается редко. "Рамблер" рассказывает, как это произошло.

Фото: The Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria Hotel The Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria Hotel

В марте 2019 года The Roosevelt New Orleans отмечал сразу два события: открытие бассейна с душем, баром и кухней на крыше и 125-летие со дня основания.

The Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria Hotel

К знаменательной дате управляющие отелем решили провести конкурс среди бывших постояльцев на самую возмутительную кражу, которую они осмелились совершить. За время конкурса вернуть украденные в отеле вещи решились 70 человек, а победителем стал Ли Гульельмо, который вернул антикварный кофейник.

За такой благородный жест (хотя благородный ли?) вороватый гость получил поистине королевский подарок. Его поселили в президентском люксе, в котором он мог жить целую неделю, каждый день ему готовили роскошные ужины, а также предложили спа-процедуры стоимостью 15 тысяч долларов. Еще одно подтверждение, что добро побеждает зло.