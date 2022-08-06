Где работают прыгающие почтальоны

"Кто стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне" — эти строчки всплывают в памяти сами собой, когда речь заходит о почтальонах. Сразу же представляется эта сумка внушительного размера, конечно, с такой не то, что прыгать, ходить будешь степенно и даже важно.

Фото: LAKE GENEVA CRUISE LINES LAKE GENEVA CRUISE LINES

Но, оказывается, почтальоны могут не только носить тяжелые сумки с корреспонденцией, но и прыгать, если по другому никак не получается письмо по адресу. "Рамблер" рассказывает, где почтальонам всегда нужно быть собранными и в хорошей форме.

Такой экстремальный способ доставки почты активно практикуется на озере Женева в американском штате Висконсин. "Прыгающие почтальоны" там работают со второй половины XIX века. Дома первых поселенцев, появившихся на озере, не мели никакого иного способа сообщения с внешним миром, кроме воды. Для этого у них были лодки, а на берегу озера они строили причалы с почтовыми ящиками.

LAKE GENEVA CRUISE LINES

Почту сюда доставляют на специальном катере, который подходит к причалу каждый день. У причала он снижает скорость до 8 километров в час. Почтальону при этом нужно выскочить на ходу, положить в почтовый ящик письма, газеты, журналы, мелкие посылки, забрать то, что нужно потом отправить, и успеть запрыгнуть на борт катера.