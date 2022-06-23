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1 час назад

Знаменитая тигрица из Приморья стала мамой

Lenta.ruиещё 1

Специалисты национального парка «Земля леопардов» заметили среди снимков, сделанных фотоловушками, фотографии амурской тигрицы T 41F. Об этом сообщает «Российская газета».

Знаменитая тигрица из Приморья стала мамой
Фото: Земля Леопарда / YouTubeЗемля Леопарда / YouTube

По информации издания, два года назад тигрица прославилась как героиня лучшей в мире фотографии дикой природы по версии английского Музея естественной истории. На новом снимке хищница была с двумя тигрятами.

Детенышам, ориентировочно, полгода, ранее они не попадали в объективы камеры. «В этом возрасте тигрята активно перемещаются по семейным охотничьим угодьям в сопровождении матери. В возрасте около двух лет молодые тигры начнут самостоятельную жизнь. Все животные на снимках внешне выглядят упитанными и здоровыми», — рассказала старший научный сотрудник нацпарка Дина Матюхина.

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