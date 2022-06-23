Знаменитая тигрица из Приморья стала мамой

По информации издания, два года назад тигрица прославилась как героиня лучшей в мире фотографии дикой природы по версии английского Музея естественной истории. На новом снимке хищница была с двумя тигрятами.

Детенышам, ориентировочно, полгода, ранее они не попадали в объективы камеры. «В этом возрасте тигрята активно перемещаются по семейным охотничьим угодьям в сопровождении матери. В возрасте около двух лет молодые тигры начнут самостоятельную жизнь. Все животные на снимках внешне выглядят упитанными и здоровыми», — рассказала старший научный сотрудник нацпарка Дина Матюхина.