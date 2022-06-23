Тайны Лощины черного бамбука, в которой бесследно пропадают люди

На юге Китая в провинции Сычуань находится одна из самых мощных аномальных зон мира — долина Хэйчжу, что в переводе значит «Лощина черного бамбука». Чем известно это место и почему там то и дело пропадают люди, читайте в материале «Рамблера».
В долине Хэйчжу (ее еще называют Долиной Смерти) при таинственных обстоятельствах случаются аварии и в густом тумане исчезают люди и животные. Первые упоминания о пропаже людей появились в 1949 году. В военный период на территорию лощины случайно попали тридцать солдат, которых после этого больше никто не видел в живых. Спустя какое-то время через эту долину Хэйчжу решили пробраться три китайских разведчика. Живым нашли только одного. По его словам, он отстал от товарищей, догнать их не получилось, а выход из долины нашел совершенно случайно.
Следующее таинственное исчезновение большого количества человек произошло в 1950 году — в мистической зоне пропало около ста человек. В том же году потерпел крушение пролетавший над долиной самолет. Что интересно, у него не было неполадок, а причина, по которой он упал, до сих пор неизвестна.
В 1960-х годах в бамбуковую лощину несколько раз отправлялись группы исследователей, которые также бесследно исчезали. Те же, кому удавалось выбраться из долины живыми, рассказали о густом тумане, опускавшемся над долиной. В 1976 году испытать судьбу решила группа лесничих, несколько ее членов пропали без вести, а те, кто вернулся, также рассказали о странном тумане, из которого раздавались пробирающие до мурашек крики о помощи.
Найти объективную причину происходящего в долине Хэйчжу никто не может. На сегодняшний день остается тайной, что же все-таки случилось с пропавшими людьми, ведь не нашли ни останков, ни вещей исчезнувших.
Так, одна из версий (самая правдоподобная) заключается в том, что это место является магнитной аномальной зоной, здесь гниют растения, не могут жить животные, а в атмосферу выбрасываются ядовитые пары, лишающие людей рассудка. Согласно еще одной гипотезе, всему виной плотный туман, который, по мнению людей, имеет внеземное происхождение, поскольку очень быстро появляется и проходит. В это место прилетают инопланетяне для похищения людей, а туман служит для маскировки их преступлений.
Существуют и другие мистические гипотезы: так, местные жители рассказывают о панде-людоеде, который живет в бамбуковом лесу и поедает людей, а любители всего сверхъестественного утверждают, что в долине находится портал в параллельный мир.
Отметим, что с 1976 года не было зарегистрировано случаев пропажи людей. Тем не менее, местные жители до сих пор сторонятся этого места. А вот туристов и любителей острых ощущений Хэйчжу притягивает как магнитом. Для экстремалов в долине продуманы несколько маршрутов, посещение которых разрешается исключительно с проводником, который проведет экскурсию и подробно расскажет обо всех случаях исчезновения людей.