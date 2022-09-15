Что происходит в самом криминальном районе мира

Один из самых криминальных районов мира расположен в столице Гаити, Порт-о-Пренс. Страна известна своим низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности, но есть районы, где обстановка сложилась самым неблагоприятным образом. В столице этот район называется Сите-Солей, что в переводе значит “Город Солнца”. Однако это романтичное название не имеет ничего общего с реальностью. О нем — в материале “Рамблера”.

Фото: MARK EDWARDS / Still Pictures / Flickr MARK EDWARDS / Still Pictures / Flickr

Чем известен район

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Согласно оценкам экспертов, численность населения в этом районе составляет более 200 тысяч человек, но точное количество жителей неизвестно никому из-за того, что посчитать всех не представляется возможность. Это — густонаселенные трущобы, куда даже местная полиция заходит крайне редко.

Дома здесь буквально построены из мусора и представляют собой трущобы и хижины. Например, местные жители используют в качестве стройматериалов картонные коробки, старые бетонные блоки и все, что найдется под рукой. Дома здесь буквально прилегают друг другу и можно невооруженным глазом увидеть, чем по ночам занимаются соседи.

Трущобы поделены на более мелкие районы, которые называются, как и американские города. За каждым районом стоит преступная группировка, самые известные — Бостон и Бруклин. Они долгое время воевали между собой, и ООН решил ввести туда военных, которые смогли усмирить конфликт. Однако на качество жизни окончание войны не повлияло.

Район известен тем, что стал настоящим рассадником криминальных разборок в городе. И если в самом городе туристам можно находиться, то в Сите-Солей лучше не заходить. Район расположен в горной местности, а на улице можно увидеть свиней, которых разводят для того, чтобы у них было хотя бы какое-то питание. Однако в районе отсутствует канализация, что делает нахождение там особо опасным, так как среди местных распространены вирусные заболевания.Также отсутствует электроэнергия.

На весь район здесь одна больница, одна школа, в которую никто не ходит, и церковь.

Кто там живет

Основная масса населения Сите-Солей — беглые преступники, которые укрываются в трущобах для того, чтобы их не нашли представители правоохранительных органов. Здесь зверствуют и ведут войну целые банды бывших заключенных, есть даже мафиозные кланы. Однако здесь живут и люди, которым просто не повезло родиться в бедной семье, поэтому их родители были вынуждены уехать жить в этот бедный район, или те, чья семья занимается незаконным бизнесом.

Основная деятельность этих людей связана с нелегальным заработком. Лучше всего здесь живут те, кто продает запрещенные вещества, похищает людей или занимается любовью за деньги.