Быть в курсе: самые вкусные новости ресторанов Москвы

Ресторанные новости, одни из тех, что приятно читать. В большинстве своем они вызывают желание собраться в ресторан, чтобы вкусно поесть и провести приятно время. Но почему бы и нет? Новое меню и блюда, новые места, различные предложения ресторанов - все это не менее интересно, чем выход новой коллекции у того или иного дизайнера. Именно поэтому, на Be Icon, каждую неделю, новости ресторанов Москвы.

Фото: Be Icon Be Icon

Гастрономический цикл «Южные ужины» в BURO. TSUM

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29 июля BURO. TSUM открывает прямые маршруты на юг, без поездов и пересадок. Москва – Краснодар, Москва – Ростов и далее – шефы лучших ресторанов российского Юга, несмотря на закрытые аэропорты, отправятся в путешествие, чтобы привезти в столицу немного жаркого солнца и настроения. Цикл Южных гастролей начнется ужином «Очередь в BURO. TSUM», который приготовят Ренат Царицанский и Владимир Чистяков.

Краснодарская «Очередь» - новый гастробар известного ресторатора и шефа Андрея Матюхи, занявший в 2021 году четвертое место среди лучших ресторанов Юга России по версии федеральной премии Where to eat. Вместе с Владимиром Чистяковым, бренд-шефом BURO. TSUM, они приготовят яркий и колоритный ужин, насыщенный вкусами и впечатлениями:

Кава Брют, Хосеп Масакс. Испания Тарталетка / коджи / лакто-крыжовник (Ренат Царицанский) Цветная капуста / писо / черный чеснок (Ренат Царицанский) Рислинг, Сикоры. Россия Баклажан / гребешок / бульон шисо (Владимир Чистяков) Судак / лаванда / томаты (Ренат Царицанский) Цвайгельт, Гобельсбург. Австрия Перепел / морковь / персик / гарум (Ренат Царицанский) Говядина / мраморный гриб/ топинамбур (Владимир Чистяков) Москато д’Асти, Батазиоло. Италия Зеленое яблоко / пекан / голубика (Владимир Чистяков) Крыжовник / огурец / щавель (Ренат Царицанский)

Стоимость сета: 6000 р. и 8000 р. с винным сопровождением.

Сбор гостей в 19.30

Avocado Queen и Restaurant №13 запустили коллаборацию с театром на Малой Бронной

В июне холдинг Pinskiy & Co и Театр на Малой Бронной запустили совместную коллаборацию. Все лето в ресторанах Avocado Queen и Restaurant №13 при предъявлении билета на любую постановку из репертуара Театра на Малой Бронной действуют специальные предложения.

В Restaurant №13 гости получают скидку 13% на все меню — отличный повод заскочить на бокал вина и ужин с акцентом на сезонные овощи.

В Avocado Queen, показав билет, можно попробовать театральный гастросет (1500 руб.) — брускетты, закуски и даже десерты с авокадо в главных ролях. Игристое в стоимость тоже включено. Что особенно ценно — скорость подачи. Сет подают за 10 минут, так что вы прибудете в театр ровно к первому звонку.

Спецпредложения в ресторанах Pinskiy & Co действуют только в день постановок в Театре на Малой Бронной.

Бронировать столы лучше заранее.

Новый панорамный клуб-ресторан MYTH

Вечером выходного дня здесь можно поужинать на фоне яркого московского заката, а ранним утром – наблюдать рассвет через панорамное окно.

Ощущение полёта повлияло и на меню, за которое отвечает бренд-шеф Юлия Лодыгина. Так, тартар из мраморной говядины (1300 р.) тонко заправлен трюфельным соусом, а салат с креветками и клубникой с ванильным кремом (1200 р.) получился невероятно воздушным. Даже шаурма здесь легкая и изысканная - с крабом и гуакамоле (1400 р.), идеально к игристому.

Отдельного внимания заслуживают роллы: с креветкой темпура и лососем (1250 р.), «Новая Калифорния» (1250 р.) и фирменный MYTH – Дракон (1400 р.). Паназиатскую кухню ресторана представляет шеф-повар Линь Жунган. Он известен работой в лучших ресторанах Пекина, а в настоящее время возглавляет азиатское направление компании «Аэромар», главного поставщика блюд для авиапассажиров.

По ночам в пятницу и субботу MYTH - это не только завораживающий вид на звезды, но и модное место с фьюжном из незаезженного R'n'B, Mash-Up и Disco House, приправленным вокалом и живой музыкой.

Special menu от Анны Цукановой-Котт в Avocado Queen

С 15 июня в ресторане Avocado Queen запустили special menu от актрисы театра и кино Анны Цукановой-Котт. В меню — 8 блюд с сезонными овощами и свежими сочетаниями, а также 2 напитка. Каждый пункт разработан Анной вместе с шеф-поваром Людмилой Мороз, возглавляющей кухню Avocado Queen с 2020 года.

В special menu Анна и Людмила дали волю гастрономической фантазии и придумали такие блюда, которые удивляют как уже избалованных поклонников полезной еды, так и тех, кто только встает на путь ЗОЖа. Все позиции — без глютена, лактозы, сахара и лектинов: тончайшие чипсы из авокадо с гуакамоле (650 руб.), гигантская чаша салата с брокколи и фисташковым урбечом (690 руб.). Черный суп (600 руб.) — эстетика гастрономического футуризма, приготовлен из корнеплодов, а подается с прохладным дайконом. Выбор горячего впечатляющий — низкокалорийная лапша из батата с крабом, утопающая в соусе из авокадо (850 руб.), пшенное ризотто с песто и гребешком (900 руб.), карп на пару с сезонными овощами и ярким соусом чимичурри (850 руб.).

Напитки — смузи с гуараной (650 руб.), которым легко можно заменить кофе, потому что гуарана богата кофеином, и латте из цикория (390 руб.).

Специальное меню от Анны Цукановой-Котт действует до 15 июля.

Обновлённое меню во всей сети Larionov Grill&Bar

Во всех гриль-барах сети прославленного хоккеиста Игоря Ларионова Larionov Grill&Bar с 27 июня стартует новое меню. Основной акцент шеф проекта Михаил Кощеев сделал на мясе собственного копчения, сытных бургерах и летних лёгких закусках.

Целых 8 стейков и 13 горячих мясных и рыбных блюд, среди которых утиная ножка конфи с перечным соусом (870 руб.), бефстроганов с картофельным пюре (870 руб.) и треска с кислой пшеницей и соусом унаги (680 руб.).

Любителей фастфуда тоже не обделили: семь сытных бургеров, в числе которых весёлый «Пьяный фермер» с беконом, яйцом, чоризо, чеддером и соусом BBQ (550 руб.) и дерзкий «Скандал» с беконом, чеддером, вишней, кремом бальзамик и соусом BBQ (450 руб.).

Тем, кто придёт посмотреть спортивный матч в большой компании, тоже повезло: теперь в Larionov Grill&Bar выбор лёгких закусок под разные алкогольные напитки стал ещё богаче. Фаворит шефа – сытная Пятерка «Ларионова» (2100 руб.).

Летнее предложение в ресторане ELEVEN Meathouse

В ресторане Eleven Meathouse предлагают гостям новинки из летнего меню на двух просторных верандах!

Летнее предложение включает в себя барные новинки: алкогольные коктейли, как авторские, так и самые популярные классические, безалкогольные на безалкогольном вине, большой выбор лимонадов, и, конечно, несколько новых салатов и фруктовый бар!

Шеф-повар Явуз Ялвач рекомендует новые салаты, которые напомнят о побережье и летних сочных фруктах и овощах. Например: Салат «ЧАНАХ» с домашней брынзой (650 р), салат FRESH с арбузом, креветками и рукколой (1250 р), Зеленый салат с авокадо, салатными листьями и фирменной заправкой(590 р).

Или гости могут насладиться долгожданными фруктами и ягодами, выбрав любимые из меню фруктового бара: Арбуз, дыню, клубнику, черешню или алычу.